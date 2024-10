Delivery Hero AG - Modell plus Doppelboden

Unsere letzte charttechnische Einschätzung der Delivery Hero-Aktie liegt schon eine ganze Weile zurück. Was den Titel jetzt in unseren Fokus gespült hat, ist unser Multifaktormodell: Mit Hilfe von insgesamt sieben verschiedenen Indikatoren analysieren wir die 160 Werte aus DAX®, MDAX® und SDAX®. Gemessen an diesen objektiven Kriterien gehört die Delivery Hero-Aktie derzeit zu den absoluten Top-Titeln auf dem deutschen Kurszettel. Beispielsweise verfügt keiner der deutschen Standardwerte über eine höhere Relative Stärke nach Levy. Es handelt sich derzeit also um einen absoluten Momentum-Titel. Charttechnisch wurde zudem jüngst die Bodenbildung seit September vergangenen Jahres vervollständigt (siehe Chart). Rein rechnerisch hält der komplettierte Doppelboden ein Kursziel im Bereich von 50 EUR bereit. Dieses Anlaufziel harmoniert bestens mit den horizontalen Barrieren in diesem Dunstkreis, denn seit 2018 hat dieses Level immer wieder eine Rolle gespielt. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So sollte in Zukunft die Nackenzone des o. g. Doppelbodens bei rund 33 EUR nicht mehr nachhaltig unterschritten werden.

Delivery Hero AG (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Delivery Hero AG

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

