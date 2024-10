Deutsche Telekom will mehr Geld ausschütten und eigene Aktien zurückkaufen

BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom will für das laufende Jahr eine höhere Dividende an seine Aktionäre auszahlen als gedacht. Die Ausschüttung solle von 77 Cent im Jahr zuvor auf 90 Cent je Aktie steigen, teilte der im Dax notierte Konzern vor einer Investorenveranstaltung am Donnerstag in Bonn mit. Analysten hatten im Schnitt mit etwas weniger gerechnet. Der Dividendenvorschlag muss noch auf der Hauptversammlung bestätigt werden. Zudem kündigte die Telekom für 2025 Rückkäufe von eigenen Aktien von bis zu zwei Milliarden Euro an. Am Donnerstag und Freitag will der Vorstand dann seine Ziele für die kommenden Jahre vorstellen./ngu