Philadelphia Semiconductor Index - Wichtiger Seismograph – wichtige Orientierungshilfe

Den im SOX Index zusammengefassten Halbleiterwerten wird häufig ein konjunktureller Vorlaufcharakter beigemessen. Nach dem Motto: „Chips sind der Schmierstoff einer modernen Wirtschaft“ kann es um die ökonomische Entwicklung nicht schlecht bestellt sein, wenn die Halbleitertitel laufen. Deshalb ist die Analyse des Philadelphia Semiconductor Index oftmals eine ganz besonders spannende. Das gilt aktuell in einem ganz besonderen Maße, denn anhand des derzeitigen Kursverlaufes lassen sich die charttechnischen Schlüsselmarken sehr gut festmachen. So bildet der Aufwärtstrend seit Oktober (akt. bei 4.627 Punkten) eine wichtige Kernunterstützung. Gleichzeitig arbeitet das Halbleiterbarometer an einer unteren Umkehr in Form eines Doppelbodens. Um die untere Wendeformation abzuschließen, bedarf es eines Spurts über die Hochpunkte bei 5.316/5.356 Punkten. Die Nackenlinie des möglichen Doppelbodens harmoniert dabei sehr gut mit einem weiteren Hoch – nämlich dem vom 10. März bei 5.218 Punkten. Gelingt der Befreiungsschlag, dann eröffnet sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von mindestens 800 Punkten. Entsprechend wären dann sogar neue Rekordstände jenseits des bisherigen Allzeithochs bei 5.932 Punkten möglich.

Philadelphia Semiconductor Index (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Philadelphia Semiconductor Index

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

