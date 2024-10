Walmart-Aktie 212 % im Plus ! Warum weitere Top-Renditen wahrscheinlich sind!

Walmart (WKN: 860853) ist der größte Einzelhändler der Welt und bekannt für seine Dominanz auf dem US-Markt. Trotz seiner Größe hat das Unternehmen in der Vergangenheit die Anleger immer wieder beeindruckt, wie die jüngsten Quartalszahlen mit einem soliden Umsatzplus von 5 % erneut gezeigt haben. Dies spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der in den letzten zehn Jahren um 212 % gestiegen ist und immer wieder neue Allzeithochs erreichte.

Walmart feuert aus allen Kanonen. Ob Werbung, E-Commerce, US-Handel oder innovative Technologien – überall Wachstum. Besonders hervorzuheben ist jedoch der internationale Arm des Konzerns aus Bentonville. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum von 7,1 % ist überdurchschnittlich, das operative Segmentergebnis konnte mit 14,3 % sogar doppelt so stark gesteigert werden.

Außerhalb der USA sah sich das Unternehmen jedoch immer wieder mit Herausforderungen konfrontiert. Dabei könnte gerade das Auslandsgeschäft einer der Wachstumstreiber der Zukunft sein, der auch die Kapitalisierung in ganz neue Dimensionen hebt. Werfen wir einen genaueren Blick auf diesen Bereich.

Ein Blick in die Vergangenheit

Walmart begann seine internationale Expansion in den 1990er Jahren. Der Plan war einfach: Das erfolgreiche US-Geschäftsmodell sollte weltweit repliziert werden. Doch schnell zeigte sich, dass das, was in den USA funktionierte, nicht automatisch auch in anderen Ländern Erfolg versprach.

In Deutschland etwa stieg Walmart 1997 mit der Übernahme der Supermarktketten Wertkauf und Interspar in den Markt ein. Doch statt den deutschen Markt zu dominieren, zog sich das Unternehmen 2006 wieder zurück. Der Schritt rief Kritiker auf den Plan, denn der deutsche Einzelhandel galt damals international als Markt, auf dem ein Global Player mitmischen muss. Heute sieht das anders aus.

Gründe für den Wurf des Handtuchs waren kulturelle Unterschiede, wie etwa das Missfallen der deutschen Kunden an Walmart’s Praxis des “Greeters”, aber auch strategische Fehler, wie das Unterschätzen der lokalen Konkurrenz und rechtliche Hürden. Hier zogen die Deep-Discounter wie Aldi und Lidl alle Register. Sie sollten sich später neben dem Aufstieg des Online-Handels als größte Herausforderung entpuppen. Die Liste der internationalen Fehltritte ließe sich mit Blick auf Brasilien, Südkorea oder Großbritannien entsprechend verlängern.

Aber es gibt auch Erfolgsgeschichten

Trotz dieser Rückschläge gibt es aber auch Erfolge im internationalen Geschäft von Walmart. In Mexiko beispielsweise konnte das Unternehmen erfolgreich Fuß fassen. Walmart de México y Centroamérica (WKN: A14PRL) ist heute der größte Einzelhändler Mexikos. Auch in Kanada und China macht man ein gutes Geschäft. Vor allem in China glänzte der Einzelhandelsriese mit dem wie eine Sonne wirkenden Funke im Firmenlogo.

Noch erfolgreicher verläuft die Expansion ins ausländische Online-Geschäft. Flipkart spielt hier eine zentrale Rolle in der internationalen Strategie von Walmart und ist ein wichtiger Faktor bei der Beantwortung der Frage, ob die Auslandsstrategie von Walmart den Aktienkurs auf weitere Höhen treiben kann. Ich denke, das ist definitiv der Fall.

Im Jahr 2018 erwarb Walmart für rund 16 Mrd. US-Dollar eine Mehrheitsbeteiligung von 77 % an Flipkart und erhöhte später auf rund 85 %. Der Kauf ist die größte Investition, die Walmart je getätigt hat, und zeigt, wie ernst das Unternehmen den indischen Markt nimmt.

Nicht ohne Grund: Indien ist ein Schlüsselmarkt für Walmart, da er ein enormes Wachstumspotenzial bietet. Mit einer Bevölkerung von über 1,4 Milliarden Menschen und einer wachsenden Mittelschicht ist Indien einer der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Märkte der Welt. Und Flipkart dominiert diesen mit einem Marktanteil von fast 50 % wie kein anderes Unternehmen.

Fazit zur Walmart-Aktie

Trotz vieler Rückschläge würde ich die internationale Expansion von Walmart keineswegs als gescheitert betrachten. Sie zeigt vielmehr, dass die Übertragung eines erfolgreichen Geschäftsmodells auf andere Märkte komplex und schwierig ist – was im Gegenzug auch das Zeichen eines tiefen Burggrabens ist.

Dennoch dürfte die internationale Expansion ein zentraler Bestandteil der langfristigen Wachstumsstrategie von Walmart sein. Vor allem könnte sie im E-Commerce für ein Wachstum in völlig neue Dimensionen stehen.

Zuletzt lag das Wachstum des Auslandsgeschäfts mit 7,1 % deutlich über dem des Inlandsgeschäfts mit 4,1 %. Noch deutlicher war die Entwicklung auf der Ertragsseite, wo das operative Ergebnis um 14,3 % zulegte. Damit wurde der Gewinnsprung auf dem US-Markt deutlich übertroffen. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, dürfte nicht nur die Abhängigkeit vom US-Markt langfristig abnehmen, sondern auch die Profitabilität in der Tendenz steigen.

Aber auch die Digitalisierungsstrategie, mit der die eigenen Filialen durch Automatisierung optimiert werden, dürfte noch einiges Potenzial bieten. Genauso wie der Ausbau des Werbegeschäfts. Walmart ist heute ein Omnichannel-Händler, der Amazon Konkurrenz macht!

Der Artikel Walmart-Aktie 212 % im Plus ! Warum weitere Top-Renditen wahrscheinlich sind! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank besitzt Aktien von Walmart. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024