Ifo: Banken knausern bei Dienstleistern und Industrie an Krediten

Berlin (Reuters) - Unternehmen in Deutschland kommen laut Umfragen des Ifo-Instituts in der Konjunkturflaute etwas schwerer an neue Kredite.

Von zurückhaltenden Banken berichteten rund ein Drittel (32,9 Prozent) der Firmen, die Verhandlungen führten, nach 27,1 Prozent im Juni, wie die Münchner Forschenden am Montag mitteilten. Das sei der höchste Wert seit sieben Jahren. "Da die Unternehmen in Deutschland aktuell wenig investieren, wäre es gut, wenn sie leichter an Kredite kämen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen.

Besonders stark stieg die sogenannte Kredithürde bei den Dienstleistern (von 27,0 auf 35,7 Prozent) und in der Industrie (von 26,2 auf 34,3 Prozent). "Fehlende Aufträge in vielen Branchen lassen die Banken bei der Kreditprüfung genauer hinschauen", ergänzte Wohlrabe. Im Bauhauptgewerbe (von 32,2 auf 20,7 Prozent), Großhandel (von 24,6 auf 23,2 Prozent) und im Einzelhandel (von 30,0 auf 27,0 Prozent) kamen die Unternehmen hingegen leichter an Darlehen.

Die deutsche Wirtschaft dümpelt derzeit am Rande der Rezession. Wegen mangelnder Aufträge und viel Unsicherheit halten sich Unternehmen mit Investitionen zurück. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Wirtschaft 2024 um 0,2 Prozent schrumpft. Dies wäre das zweite Rezessionsjahr in Folge - so etwas gab es in Deutschland zuletzt vor rund 20 Jahren.

