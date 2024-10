EQS-News: Argyle Resources schließt Phase I des Bohrprogramms auf dem Graphitkonzessionsgebiet Frenchvale in Nova Scotia ab

EQS-News: Argyle Resources Corp / Schlagwort(e): Sonstiges

Argyle Resources schließt Phase I des Bohrprogramms auf dem Graphitkonzessionsgebiet Frenchvale in Nova Scotia ab



15.10.2024 / 13:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CALGARY, AB | 15. Oktober 2024 | IRW-Press | Argyle Resources Corp.(CSE: ARGL) (OTC: ARLYF) (FWB: ME0) („Argyle“ oder das „Unternehmen“)freut sich, den Abschluss der Phase I der Diamantkernbohrungen auf seinem Graphitkonzessionsgebiet Frenchvale (das „Konzessionsgebiet“) in der kanadischen Provinz Nova Scotia bekannt zu geben. Die Bohrarbeiten zielten auf einen 800 Meter langen Trend mit in Marmor lagerndem Graphit ab und waren dazu konzipiert, Bohrabschnitte aus ausgewählten historischen Bohrlöchern zu überprüfen, die im Jahr 2008 und 2010 niedergebracht wurden. Ferner sollten so vorrangige Flockengraphitziele aus vor Kurzem stattgefundenen IP-Untersuchungen, über die in unserer Pressemitteilung vom 24. September 2024 berichtet wurde, durch Bohrungen erprobt werden.

Insgesamt wurden Bohrungen über 425 Meter in vier Bohrlöchern durchgeführt, von denen jedes kristallines Flockengraphit innerhalb großer Abschnitte mit hell- und dunkelgrauem siliziumhaltigem Marmor durchteufte. Es wird angenommen, dass der dunkelgraue Marmor eine höhere Anreicherung an Flockengraphit enthält. Andere Lithologien beinhalten geschieferten metasedimentären Amphibolit, oft mit eingebettetem graphitischem Marmor, sowie Pegmatit, Diorit und mafische Gesteinsgänge. Bei den geschieferten metasedimentären Amphiboliten wurde ebenfalls festgestellt, dass sie Flockengraphit enthalten, insbesondere an den Kontakträndern.

Die Bohrungen und geologischen Auswertungen der jüngsten geophysikalischen Untersuchung werden eine erste 3D-Modellierung und ein effizientes Abzielen auf mineralisierte Abschnitte ermöglichen. Einige vorläufige Beobachtungen sind:

Die Marmoreinheiten der Main Zone weisen eine mäßige bis geringe Leitfähigkeit und Aufladbarkeit auf, was sich von dem hochleitfähigen und aufladbaren geschieferten Metasedimentgestein abhebt (Abbildung 1 und 2)

Die Ausbisse des Grundgesteins und historische Schürfgrabungen innerhalb graphithaltiger Lithologien der Main Zone offenbaren ein einigermaßen leichtes Gefälle nach Nordwesten hin, was in Einklang mit Strukturen steht, die in Entwürfen zur Leitfähigkeit interpretiert wurden

Das Metasedimentpaket der Main Zone besteht aus einem zusammenhängenden Schichtenblock mit einer geringfügig verworfenen Versetzung

Eingehende geologische Auswertungen und Probenahmen dauern derzeit an. Das Unternehmen plant, die Bohrkernproben zu teilen und in einer Woche zur Analyse an Activation Laboratories Ltd. zu senden. Alle Proben werden auf Gesamtgraphitkohlenstoff („Total Graphitic Carbon“) untersucht werden, und ausgewählte Proben von allen prospektiven Lithologien werden eine zusätzliche Untersuchung zur Flockencharakterisierung und Größenverteilung durchlaufen.

Chinas Exportverbot für Naturgraphit im Jahr 2023 unterstreicht die Bedeutung der Erschließung von inländischen Quellen dieses kritischen Minerals. Graphit ist ein entscheidender Bestandteil bei der Produktion von Batterien und Brennstoffzellen, und ist daher in vielen Jurisdiktionen, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada und Nova Scotia, ausschlaggebend für Energiespeichertechnologien. Argyle konzentriert sich darauf, sein Verständnis zum Potenzial des Graphitkonzessionsgebiets Frenchvale zu vertiefen und strebt an, diesen wachsenden Bedarf zu decken sowie einen Beitrag zur Stabilität der Versorgungskette und zum Wirtschaftswachstum zu leisten.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

„Jeffrey Stevens“

President & CEO

Qualifizierter Sachverständiger

Jesse Halle (P.Geo), ein Berater des Unternehmens und eine unabhängige qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat das in dieser Pressemitteilung enthaltene technische Material geprüft und genehmigt.

Eine Beschreibung der QA/QC- und Datenüberprüfungsprozesse und -verfahren des Unternehmens finden Sie in seinem technischen Bericht mit dem Titel Frenchvale Graphite Property NI 43-101 vom 11. Dezember 2023, der unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Das Unternehmen hält derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia und Lac Comporté in der kanadischen Provinz Quebec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) – einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Québec finanziert wird – eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Siliziumdioxidprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.

Alle weiteren Anfragen richten Sie bitte an:

E-Mail: info@argyleresourcescorp.com

Tel: (825) 724-0033

Webseite: www.argyleresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie „wird“, „kann“, „sollte“, „erwartet“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Solche Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen bezüglich des geplanten Explorationsprogramms des Unternehmens, einschließlich der Bohrergebnisse. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, oder die sich auf den operativen Betrieb, die Leistung, die Entwicklung und die Ergebnisse des Unternehmens auswirken könnten, gehören unter anderem, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und möglicherweise nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt; dass sich die Pläne für die Mineralexploration aufgrund einer Reihe von Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, ändern und neu definiert werden können. Solche Informationen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung von der Unternehmensleitung als angemessen angesehen wurden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur dann aktualisieren oder öffentlich revidieren, wenn dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Pressemeldung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit ihres Inhalts.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

15.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2008871 15.10.2024 CET/CEST