Original-Research: Francotyp-Postalia Holding AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

Einstufung von GSC Research GmbH zu Francotyp-Postalia Holding AG Unternehmen: Francotyp-Postalia Holding AG ISIN: DE000FPH9000 Anlass der Studie: Verkauf freesort GmbH / Mail Services Empfehlung: Kaufen seit: 15.10.2024 Kursziel: 5,10 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 02.12.2019, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen freesort GmbH / Geschäftsbereich Mail Services veräußert Im Rahmen der forcierten Transformation zu einem nachhaltig profitablen internationalen Technologiekonzern hat die Francotyp-Postalia Holding AG (FP) ihre Tochter freesort GmbH, die bislang den Geschäftsbereich Mail Services bildete, mit Wirkung zum 30. September 2024 verkauft. Mit der Veräußerung verringern sich zwar nun die Konzernerlöse um mehr als ein Viertel. Das Geschäft mit der Frankierung und Konsolidierung von Ausgangspost ist jedoch branchenbedingt margenschwach, so dass davon auszugehen ist, dass sich die Profitabilität des Gesamtkonzerns infolge der Transaktion nachhaltig verbessert. Zudem kann das Management seine Kapazitäten jetzt auch noch verstärkt auf die beiden verbleibenden Geschäftsbereiche Mailing, Shipping & Office Solutions (MSO) und Digital Business Solutions (DBS) konzentrieren. Dabei erwirtschaftet das mit einem Umsatzanteil von nunmehr rund 85 Prozent dominierende Stammgeschäftsfeld MSO in einem weltweit schrumpfenden Gesamtmarkt mit Frankiersystemen einen hohen Anteil wiederkehrender Erlöse und solide Cashflows. Dies bildet eine gute Grundlage für den angestrebten - möglicherweise auch anorganischen - Ausbau der noch kleinen, aber zukunftsträchtigen Sparte DBS mit ihren wachstumsstarken SaaS-Lösungen zu einem substanziellen Geschäftsbereich. Daher bewerten wir die Transaktion als positiv und erachten sie als einen wichtigen Schritt im Rahmen des forcierten Transformationsprozesses. Indes hat die Notierung der FP-Aktie auf die Unternehmensmeldung praktisch überhaupt nicht reagiert. So bewegt sich die Marktkapitalisierung der Gesellschaft aktuell mit 36,2 Mio. Euro weiterhin leicht unterhalb des zum 30. Juni 2024 ausgewiesenen bilanziellen Eigenkapitals von 37,5 Mio. Euro entsprechend 2,30 Euro je Aktie bzw. 2,40 Euro je im Umlauf befindlichem Anteilsschein. Infolge des freesort-Verkaufs haben wir zwar unsere EPS-Schätzungen zurückgenommen, was zu einer Anpassung unseres Kursziels für die FP-Aktie auf 5,10 Euro führte. Bei der Profitabilität erwarten wir jedoch deutliche positive Effekte und auch künftig kontinuierlich steigende EBITDA-Margen. Insgesamt bestätigen wir daher erneut unsere "Kaufen"-Empfehlung für den Anteilsschein des Berliner Traditionsunternehmens. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31053.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: www.gsc-research.de Kontakt für Rückfragen: GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0)211 / 179374 - 24 Fax: +49 (0)211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0)2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0)2501 / 44091 - 22 E-Mail: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de