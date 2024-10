Heil sieht Zuzug indischer Fachkräfte als Erfolgsgeschichte

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will mit einem Bündel von etwa 30 Maßnahmen mehr Fachkräfte aus Indien für Deutschland gewinnen.

Das Kabinett beschloss am Mittwoch eine vom Arbeitsministerium und vom Auswärtigen Amt federführend erstellte Fachkräftestrategie Indien. "Wir bauen bürokratische Hürden ab, wir digitalisieren die Visa-Erteilung für Indien und wir sorgen dafür, dass die deutsche Sprache vermehrt in Indien vermittelt wird", erklärte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Zudem verstärke die Bundesagentur für Arbeit mit Jobmessen in Indien und durch die gezielte Beratung von indischen Studierenden in Deutschland ihre Anstrengungen. "Der Zuzug indischer Fachkräfte ist schon jetzt eine Erfolgsgeschichte für unser Land", sagte Heil.

Die Fachkräftestrategie soll bei den bevorstehenden deutsch-indischen Regierungskonsultationen in Indien vorgestellt werden. Im Februar 2024 waren laut einer Übersicht des Arbeitsministeriums 137.000 Inderinnen und Inder auf dem deutschen Arbeitsmarkt sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das seien rund 23.000 mehr gewesen als ein Jahr zuvor. 2015 habe die Gesamtzahl rund 23.300 betragen. Ihre Arbeitslosenquote sei im Februar 2024 mit 3,7 Prozent deutlich geringer gewesen als die Arbeitslosenquote der Gesamtbevölkerung von 7,1 Prozent.

