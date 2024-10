KAYTUS stellt die nächste Generation luftgekühlter containerisierter KI-Computing-Systeme vor

Die innovative und nachhaltige Lösung für die nächste Generation von auf KI ausgerichteten Rechenzentren kombiniert modulares Design mit herausragender Rechendichte, bis zu 6-facher Effizienzsteigerung und 25 Prozent Energieeinsparung

KAYTUS, ein führender Anbieter von IT-Infrastrukturprodukten und -Lösungen, stellt seine Lösung EVOLEEN-I5000s vor: ein luftgekühltes, containerisiertes Server-Schranksystem mit besonders hoher Rechendichte für KI-Anwendungen. EVOLEEN-I5000s wurde speziell für KI-Anwendungen entwickelt und bietet eine 6-fach höhere Rechendichte als herkömmliche luftgekühlte Systeme. Mit einer Wärmeableitung von bis zu 50 kW und einer Energieeinsparung von 25 Prozent ist diese innovative Lösung in der Lage, die Effizienz von luftgekühlten KI-Rechenzentren der nächsten Generation erheblich zu verbessern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240930365870/de/

High-Density Air-Cooled AI Compute Containerized Cabinets (Graphic: Business Wire)

Moderne, auf KI-Anwendungen ausgerichtete Rechenzentren müssen eine hohe Installationsdichte aufweisen, um immense Rechenleistungen zu ermöglichen. Die Nachfrage nach KI-Anwendungen ist sprunghaft angestiegen. Daher ist ein effizientes Wärmemanagement, das ein Gleichgewicht zwischen Wärmeableitung und hoher Rechendichte schafft, unerlässlich geworden. Dieser wachsende Bedarf hat die Aufrüstung bestehender Rechenzentren für KI-Anwendungen notwendig gemacht. Gleichzeitig müssen neue luftgekühlte Rechenzentren ebenfalls so ausgestattet werden, dass sie den hohen Anforderungen gerecht werden. Darüber hinaus erlassen viele Länder Vorschriften für einen umweltfreundlichen Betrieb von Rechenzentren, sodass ein geringer CO2-Ausstoß bei deren Einrichtung eine besonders hohe Priorität hat.

Als Antwort auf diese Markttrends hat KAYTUS EVOLEEN-I5000s entwickelt. Die kompakten, luftgekühlten KI-Rechenschränke bieten eine außergewöhnliche Leistungsdichte und Energieeffizienz in einer modularen Architektur. Sie sind mit gängigen CPUs und heterogenen Beschleunigern (wie GPUs) kompatibel und integrieren nahtlos Rechen-, Speicher- und Netzwerkfunktionen in einer einzigen Einheit. Jeder Schrank unterstützt eine Leistung von 20-50 kW und deckt damit die Rechen- und Netzwerkanforderungen von bis zu 80 Prozent dieser kombinierten Cluster ab. Darüber hinaus ist er mit Stromverteilungs-, USV-, Kühlungs-, Überwachungs- und Brandschutzsystemen ausgestattet, die eine effiziente Einrichtung von Rechenzentren ermöglichen. Der EVOLEEN-I5000s ist auf Modularität, Effizienz, Optimierung und intelligentes Management ausgelegt und unterstützt ein breites Spektrum von Anwendungen in Bereichen wie autonomes Fahren, Biopharmazie, GenAI und intelligente Fertigung.

Komplettlösung mit hoher Dichte und Energieeffizienz, schneller Bereitstellung und intelligenter Arbeitsweise:

High-Density Deployment und hohe Rechenleistung: Der EVOLEEN-I5000s unterstützt bis zu 40 Beschleunigerkarten und 10 CPUs in einem einzigen 47U-Schrank und bietet eine Gesamtrechenleistung, die mehr als sechsmal so hoch ist wie die Leistung herkömmlicher luftgekühlter Systeme. Dieses High-Density-Design reduziert den Platz- und Stromverbrauch erheblich und optimiert so die Effizienz des Rechenzentrums. Durch die Minimierung der Modulplatzierung um 40 Prozent und die Verringerung des Konstruktionsraums um 60 Prozent, maximiert der EVOLEEN-I5000s die Gesamtbetriebseffizienz für moderne auf KI ausgelegte Rechenzentren.

Effiziente Wärmeableitung: Die EVOLEEN-I5000s-Schränke optimieren die Kühleffizienz mit einer versiegelten Kaltgangeinhausung und einem Zwei-Gruppen-Klimaregelungssystem. Auf Serverparametern basierende Simulationen verbessern die Wärmeaustauschleistung und ermöglichen eine bessere Platzierung von Serverschränken und Reihenklimageräten, während gleichzeitig eine lokale Überhitzung verhindert wird. Bei einem Ausfall der Klimatisierung sorgt die Zwei-Gruppen-Steuerungsstrategie für die Aufrechterhaltung der Systemzuverlässigkeit sowie der Energieeffizienz und gewährleistet eine kontinuierliche und effektive Wärmeabfuhr.

Energieeinsparung: Das integrierte System EVOLEEN-I5000s erzielt im Vergleich zu herkömmlichen Rechenzentren eine Energieeinsparung von über 25 Prozent. Seine vollständig integrierte Energiekette auf Megawattniveau verbessert die Effizienz der Stromversorgung erheblich und reduziert den Energieverlust um mehr als 30 Prozent. Darüber hinaus wird durch die Verwendung von Hochtemperatur-Zulaufwasser in den Kühlrippen die Energieeffizienz des Kühlsystems um mehr als 10 Prozent gesteigert, was zu einer hochgradig optimierten und nachhaltigen Lösung für den Betrieb von Rechenzentren beiträgt.

Schnelle Bereitstellung: EVOLEEN-I5000s zeichnet sich durch ein modulares Design und einen Ansatz für eine unkomplizierte Installation aus, der die Bauzeit für Rechenzentren um bis zu 70 Prozent reduziert. Durch die vereinfachten Anforderungen an Platz, Kühlkapazität und Stromzuweisung können Rechenzentren innerhalb von nur einer Woche aufgebaut und voll betriebsbereit sein.

Sicherheit und intelligenter Betrieb: Die integrierte KI-Management-Plattform bietet Umgebungsüberwachung in Echtzeit sowie 2D/3D-Visualisierung und vereinfacht so Betrieb und Wartung. Wichtige Kühlkomponenten können aus der Ferne gesteuert werden. Das KI-basierte Überwachungssystem erhöht zudem die Stabilität und Sicherheit des Rechenzentrums um 30 Prozent und gewährleistet einen zuverlässigen und effizienten Betrieb.

Erfolgreicher Einsatz für Upgrades von Rechenzentren

KAYTUS hat EVOLEEN-I5000s-Systeme bereits erfolgreich zur Aufrüstung eines großen Rechenzentrums für LLM-Training (Large Language Model) eingesetzt. Ein Kunde aus dem Energiesektor musste seine bestehende Rechenzentrumsinfrastruktur optimieren, um das Training eines LLM mit 100 Milliarden Parametern zu unterstützen, was eine hebliche Rechenleistung erforderte. Das bestehende Rechenzentrum, das ursprünglich für 6 kW pro Schrank und bis zu 18 2U-Server ausgelegt war, stieß bei der Anpassung an KI-Workloads auf Leistungs- und Platzbeschränkungen. Für einen einzigen KI-Server waren zwei Schränke erforderlich. Darüber hinaus hatten herkömmliche Luftkühlungslösungen Schwierigkeiten, die Wärmeabgabe in den Schränken mit mehr als 20 kW zu bewältigen. Gleichzeitig stellten die lokalen Vorschriften strenge Anforderungen an die Energieeffizienz und schrieben für neue Rechenzentren eine Power Usage Effectiveness (PUE) unter 1,25 vor.

Als Antwort auf die Herausforderungen des Kunden stellte KAYTUS seine luftgekühlte 42-kW-High-Density-Compute-Cabinet-Lösung vor, die eine außergewöhnliche Rechenleistung bietet und eine mehr als sechsmal höhere Rechendichte als herkömmliche Serverschränke erreicht. Die Lösung erreichte einen PUE-Wert von unter 1,25 und gewährleistet so maximale Energieeffizienz. Sie erfüllt erfolgreich die hohen Leistungsanforderungen für KI-Anwendungen und optimiert gleichzeitig die Raum- und Energienutzung im Rechenzentrum. Durch die Möglichkeit der modulinternen IB-Vernetzung konnten die Kosten für IB-Kabel um 50 Prozent gesenkt werden, sodass dem Kunden eine leistungsstarke, energieeffiziente und intelligente Infrastrukturlösung zur Verfügung steht, die auf fortschrittliche KI-Workloads zugeschnitten ist. EVOLEEN-I5000s hat all diese Herausforderungen mit seinem High-Density-Design, der effizienten Energieverwaltung und den hervorragenden Kühlungsmöglichkeiten effektiv gemeistert und ist damit die ideale Lösung für Modernisierungen und Ausbau von KI-Infrastruktur.

Die Lösung kann ab sofort vorbestellt werden, und das KAYTUS Produktteam steht gerne für Nachfragen zur Verfügung. EVOLEEN-I5000s ist ab April 2025 im deutschsprachigen Markt erhältlich.

Über KAYTUS

KAYTUS ist ein führender Anbieter von IT-Infrastrukturprodukten und -lösungen und bietet eine Reihe von innovativen, offenen und umweltfreundlichen Infrastrukturprodukten für Cloud, KI, Edge und andere aufkommende Szenarien. Mit einem kundenzentrierten Ansatz reagiert KAYTUS durch sein agiles Geschäftsmodell flexibel auf die Bedürfnisse der Nutzer. Erfahren Sie mehr unter KAYTUS.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240930365870/de/

Pressekontakt KAYTUS in Europa:

GlobalCom PR-Network GmbH

Martin Uffmann / Slavena Radeva

martin@gcpr.net / slavena@gcpr.net

Tel.: +49 (0)89 360 363-41 / -50