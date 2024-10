Mit den besten Dividendenaktien jedes Jahr mehr als 10 % Rendite machen? Mit diesem ETF gelingt’s!

Die meisten Dividendenaktien liefern zwischen 2 und 5 % Dividendenrendite im Jahr. Sehr gute Aktien kommen auf 5 bis 8 %. Dividendenrenditen von über 10 % sind schon eine absolute Seltenheit.

Was bei einzelnen Aktien der Fall ist, gilt selbstverständlich auf für ETFs. Durch die breite Streuung ihrer Geldanlage über viele Aktien haben Dividenden-ETFs in der Regel eher niedrigere Gewinnausschüttungen. Nicht jedoch dieser ETF! Der Global X SuperDividend (WKN: A3DEKS) erreicht mit einer aktuellen Ausschüttungsquote von über 11 % die höchste Dividendenrendite aller ETFs. Was macht diesen Fonds so besonders und solltest du auch investieren?

Breite geografische Streuung

Die meisten Dividenden-ETFs konzentrieren sich auf Aktien aus den USA und Europa. Sehr häufig bilden die sogenannten „Dividendenaristokraten“ den Anlageschwerpunkt, also Aktien, die seit über 25 Jahren ihre Dividenden erhöht haben. Die Dividendenrendite dieser Aristokraten ist jedoch oftmals gar nicht so hoch.

Beim Global X SuperDividend sieht die Sache anders aus. Er bildet den Solactive Global SuperDividend Index nach, der die Aktien mit den stärksten Gewinnausschüttungen in aller Welt enthält. Dementsprechend breit ist der ETF geografisch diversifiziert. Mit rund 30 % sind die USA das wichtigste Anlageland, gefolgt von Hongkong mit knapp 10 % des Fondsvermögens. Auch Großbritannien, Brasilien, Indonesien, Australien und Südafrika spielen mit rund 5 % Anlageanteil eine wichtige Rolle.

Viele Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen

Auch die Streuung über einzelne Aktien ist beim Global X SuperDividend sehr groß. Die größte Anlageposition, die Yue Yuen Industrial Holdings (ein Hersteller von Sport- und Freizeitschuhen) besitzt gerade mal einen Fondsanteil von 1,5 %.

Die zehn größten Positionen des ETF kommen in Summe auf einen Anteil von ca. 12 %. Das ist eine erheblich geringere Konzentration als bei vielen anderen Dividenden-ETFs.

Ebenso ausgewogen ist die Branchenverteilung des Fonds. Mit 23 bzw. 21 % nehmen Finanzdienstleistungen und der Energiesektor das größte Gewicht im Global X SuperDividend ein. Auch Immobilien und Nicht-Basiskonsumgüter haben mit 19 bzw. 7 % eine größere Bedeutung im Dividenden-ETF.

Wie sieht es mit der Gesamtrendite aus?

Dividenden sind schön und gut, aber als Anleger darfst du keinesfalls den kapitalen Fehler machen, die Gesamtrendite aus den Augen zu verlieren. Diese setzt sich schließlich aus der Dividendenrendite und der Kursentwicklung zusammen.

In den vergangenen zwölf Monaten kam der Global X SuperDividend auf Kurssteigerungen von ca. 7 %. In Kombination mit einer Dividendenrendite von rund 11 % ergibt sich eine Gesamtrendite von etwa 18 %. Meiner Meinung nach ein sehr attraktiver Wert für einen Dividenden-ETF.

Diese gute Kursperformance zeigte der Fonds in der Vergangenheit allerdings nicht immer. Über die letzten drei Jahre hat der Kurs des Global X SuperDividend um rund 30 % nachgegeben. Trotz der sehr hohen Ausschüttungsrendite hat der Dividenden-ETF damit unter dem Strich praktisch gar keine Rendite geliefert. Im Vergleich zu gängigen Indexfonds, die in den vergangenen drei Jahren durch die Bank sehr gute Performances gezeigt haben, ist das selbstverständlich ein ziemlich maues Ergebnis.

Für wen ist das der richtige Fonds?

Wenn du gerne regelmäßig ein hohes passives Einkommen erzielst, dann ist der Global X SuperDividend zweifellos der richtige Dividenden-ETF für dich. Seine monatlichen Gewinnausschüttungen sind seit über zwei Jahren fast gleichbleibend hoch. Bei keinem anderen Dividenden-ETF bekommst du Monat für Monat so hohe Gewinnausschüttungen auf deinem Handelskonto gutgeschrieben. Bitte beachte in diesem Zusammenhang jedoch, dass Dividendenrenditen immer eine Momentaufnahme darstellen. In der Vergangenheit besaß der Fonds phasenweise geringere Dividendenrenditen.

Darüber hinaus ist der Fonds ein sehr attraktives Anlageobjekt, wenn du dein Kapital weiter diversifizieren willst. In meinen Augen ist der Global X SuperDividend eine sehr interessante Ergänzung anderer Fonds. Er beinhaltet viele Unternehmen, die du in klassischen Dividenden-ETFs nicht findest.

Maßgeblich sollte unter dem Strich natürlich die Gesamtrendite sein. Dabei belegt der Global X SuperDividend im Mehrjahresvergleich zweifellos keinen Spitzenplatz. Falls für dich jedoch die monatliche Gewinnausschüttung im Vordergrund steht und die Gesamtrendite eine nachrangige Bedeutung hat, dann ist der Global X SuperDividend eine sehr gute Wahl unter allen Dividenden-ETFs.

