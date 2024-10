EQS-News: KST Beteiligungs AG: Stabile Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2024, Jahresüberschuss (HGB nicht testiert) erreicht zum 30.09.2024 0,41 Mio. Euro

EQS-News: KST Beteiligungs AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

KST Beteiligungs AG: Stabile Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2024, Jahresüberschuss (HGB nicht testiert) erreicht zum 30.09.2024 0,41 Mio. Euro



Die KST Beteiligungs AG hat nach neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Jahresüberschuss von 0,41 Mio. Euro (Vorjahresperiode: 0,03 Mio. Euro) erzielt. Aus Zinsen und Dividenden wurden bis zum 30.09.2024 TEUR 150 (Vorjahresperiode: TEUR 178) vereinnahmt. Obwohl die Bankverbindlichkeiten im laufenden Geschäftsjahr um mehr als 30% auf nun noch 2,0 Mio. Euro reduziert werden konnten, haben sich die Zinsaufwendungen der Gesellschaft (Vorjahresperiode: 2,90 Mio. Euro) aufgrund der zurückliegenden Zinssteigerungen auf TEUR 110 (Vorjahresperiode: TEUR 100) erhöht. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaft verblieben mit TEUR 88 (Vorjahresperiode TEUR 89) auf dem bereits bekannt niedrigen Niveau. Die Personalkosten der Gesellschaft lagen unverändert bei TEUR 18. Abschreibungen auf Finanzanlagen waren im gesamten Geschäftsjahr 2024 nur in Höhe von TEUR 42 (Vorjahresperiode TEUR 105) zu bilden.

Die Rückführung der Bankverbindlichkeiten hat zum 30.09.2024 zu einer Reduzierung der Bilanzsumme der Gesellschaft auf nun 8,35 Mio. Euro (31.12.2023: 8,83 Mio. Euro) geführt. Erfreulich ist dabei die im laufenden Geschäftsjahr erreichte Erhöhung des ausgewiesenen Eigenkapitals, das nun 6,21 Mio. Euro erreicht (31.12.2023 5,80 Mio. Euro).

Von der Bilanzsumme waren 2,28 Mio. Euro (ca. 27%) in festverzinslichen Wertpapieren investiert. Der übrige Wertpapierbestand der Gesellschaft lag zum 30.09.2024 bei 5,13 Mio. Euro bzw. ca. 61% der Bilanzsumme. Hiervon waren ca. 14 % in Titeln aus dem Bereich des DAX-Index sowie in Auslandstiteln, deren Indexzugehörigkeit in etwa dem DAX entspricht, investiert. Weitere 11 % waren in Titeln, die dem Bereich des CDAX (einschließlich Unterindices) bzw. vergleichbaren ausländischen Indices zuzuordnen sind, investiert.

Der innere Wert pro Aktie, der auch die nicht realisierten Kursdifferenzen einschließt (nicht jedoch den im Umfang von 0,43 Mio. Euro in teilweiser Höhe aktivierten steuerlich nutzbaren Verlustvortrag), liegt aktuell bei ca. EUR 1,17 pro Aktie.

Über die KST Beteiligungs AG:

Die KST Beteiligungs AG ist eine im Basic Board der Deutschen Börse notierte Beteiligungsgesellschaft, deren Unternehmensziel die langfristige Steigerung des Gesellschaftsvermögens ist. Zu diesem Zweck verfolgt die KST als Anlagestrategie die Investitionen ihres Wertpapierhandelsportfolios vor allem in liquide Aktien aus gängigen Börsensegmenten sowie in höherverzinsliche Anleihen.

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der KST Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Handel in Aktien der KST Beteiligungs AG dar.

