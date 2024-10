100 € monatliche Dividende: Mit dieser Aktie schaffst du es

Für viele Anleger ist das Ziel, sich durch Dividenden ein zusätzliches Einkommen zu sichern. Besonders attraktiv ist es, wenn die Ausschüttung nicht nur einmal im Jahr, sondern monatlich erfolgt. Ein Unternehmen, das genau das ermöglicht, ist Realty Income (WKN: 899744). Mit der richtigen Strategie kannst du es schaffen, dir 100 Euro Dividende pro Monat zu sichern – und das ohne ein riesiges Startkapital.

Was macht Realty Income aus?

Realty Income ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf Immobilien spezialisiert hat. Der Fokus liegt auf Gewerbeimmobilien, die langfristig an Unternehmen wie Apotheken, Supermärkte oder Einzelhändler vermietet werden. Der große Vorteil von Realty Income ist, dass das Unternehmen seine Mieterträge regelmäßig an die Aktionäre weitergibt – und zwar in Form einer monatlichen Dividende. Genau deshalb wird Realty Income oft als „The Monthly Dividend Company“ bezeichnet.

Wie kommst du auf 100 Euro monatliche Dividende?

Realty Income bietet derzeit eine attraktive Dividendenrendite von rund 5 %. Das bedeutet, dass du bei einer Investition von 24.000 Euro pro Jahr etwa 1.200 Euro an Dividenden erhältst. Da die Dividende monatlich ausgezahlt wird, kannst du mit 100 Euro pro Monat rechnen. Dieses zusätzliche Einkommen ist besonders interessant, wenn du langfristig planst und dein Portfolio auf regelmäßige Einnahmen ausrichtest.

Muss man sofort 24.000 Euro investieren?

Die gute Nachricht: Du musst nicht sofort 24.000 Euro investieren, um dein Ziel von 100 Euro monatlicher Dividende zu erreichen. Eine sinnvolle Strategie besteht darin, regelmäßig kleinere Beträge anzulegen – zum Beispiel über einen Sparplan. Dadurch kannst du über die Zeit hinweg dein Investment aufbauen. Besonders effektiv wird das Ganze, wenn du die erhaltenen Dividenden immer wieder reinvestierst. So profitierst du vom Zinseszinseffekt und erhöhst langfristig dein Einkommen.

Dividenden reinvestieren und profitieren

Wenn du deine Dividenden nicht direkt konsumierst, sondern wieder in neue Aktien von Realty Income investierst, beschleunigst du deinen Vermögensaufbau. Denn durch das Reinvestieren vergrößert sich deine Aktienanzahl stetig. Dadurch steigt nicht nur dein Depotwert, sondern auch die Höhe der monatlichen Dividenden. Mit dieser Strategie kannst du dein Ziel von 100 Euro pro Monat noch schneller erreichen. Und irgendwann natürlich sogar übertreffen.

Realty Income: Eine solide Wahl für Dividendenjäger

Realty Income ist eine beliebte Wahl für Anleger, die auf regelmäßige Dividenden setzen. Das Unternehmen hat eine lange Geschichte stabiler Ausschüttungen und ein solides Geschäftsmodell. Vor allem der monatliche Rhythmus der Dividendenzahlungen macht Realty Income einzigartig. Mit einer Dividendenrendite von etwa 5 % und der Möglichkeit, das Investment schrittweise aufzubauen, ist Realty Income eine attraktive Option für jeden, der auf langfristige Erträge setzt.

Fazit

Mit einer Investition in Realty Income kannst du dir ein stabiles und regelmäßiges Einkommen durch Dividenden aufbauen. Egal, ob du sofort 24.000 Euro investieren oder über einen Sparplan nach und nach dein Ziel erreichen möchtest – 100 Euro monatlich sind ein realistisches und erreichbares Ziel. Nutze die Vorteile der monatlichen Dividenden und den Zinseszinseffekt, um dein Einkommen kontinuierlich zu steigern. Realty Income bietet eine verlässliche Möglichkeit, langfristig von Dividenden zu profitieren.

Der Artikel 100 € monatliche Dividende: Mit dieser Aktie schaffst du es ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Realty Income. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Realty Income.

Aktienwelt360 2024