GNW-Adhoc: TRYX kündigt exklusive Partnerschaft mit der Pro Gamers Group für den EU-Markt an

^SHANGHAI, Oct. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wir freuen uns, bekanntgeben zu

können, dass TRYX eine strategische Partnerschaft mit der Pro Gamers Group eingegangen ist, die diese zum exklusiven Vertriebspartner für TRYX-Produkte in Europa macht. Über das umfangreiche Vertriebsnetz der Pro Gamers Group, zu dem Caseking Deutschland, Caseking Frankreich, Caseking Ungarn, Caseking Niederlande, Caseking Iberia, Caseking UK, Overclockers UK, Globaldata, Trigono und Jimm's gehören, werden unsere Produkte nun besser zugänglich sein als je zuvor. Warum die Pro Gamers Group? Die Pro Gamers Group hat sich als führendes Unternehmen auf dem europäischen Technologiemarkt etabliert und ist für ihre Stärke im Einzelhandel und Vertrieb von Hochleistungshardware bekannt. Mit ihrem Engagement für Qualität, Kundenservice und Fachwissen in der Systemintegration ist sie der perfekte Partner für TRYX. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unser Versprechen von Premium-Produkten für ein breites Publikum von Gamern, Content-Entwicklern und PC-Enthusiasten zu erfüllen und gleichzeitig schnelle Lieferzeiten und lokalisierte Dienstleistungen zu gewährleisten. Was bedeutet das für unsere Kunden? Kunden in ganz Europa können die Produkte von TRYX ab sofort exklusiv über die Pro Gamers Group erwerben und profitieren von schnellerem Versand, lokalem Support und direktem Zugang zu den neuesten TRYX-Produktversionen. Egal, ob Sie Gamer, Entwickler oder einfach nur leidenschaftlicher Anhänger von Hochleistungssystemen sind, TRYX-Ausrüstung steht Ihnen jetzt besser zur Verfügung als je zuvor. Über TRYX TRYX wurde 2023 von einer engagierten Gruppe von Technik- und Gaming-PC- Enthusiasten gegründet, die fest daran glauben, dass auch im Zeitalter der KI Fantasie und Kreativität unersetzliche Eigenschaften des menschlichen Ausdrucks bleiben. TRYX hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Einzelnen mehr Möglichkeiten zu geben, damit Gamer ihre eigene Identität entwickeln können. Kontakt: Lucius Liu, Global PR - TRYX Technology Inc. E-Mail: lucius_liu@tryxzone.com Telefon: +86 16607554477 Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/01c3fa1c-fe95- 4b45-9ef4-5ec45b495b91 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2c6c3c16- 6d27-49ae-87b5-6a9038b72d02 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/22603bfd-045f-4012-ac61- cf2763e50927 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4f812999-594f-4c6a-be79- 5431d3dbb1ea °