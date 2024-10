Original-Research: Bio-Gate AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Bio-Gate AG - von GBC AG 21.10.2024 / 09:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Bio-Gate AG Unternehmen: Bio-Gate AG ISIN: DE000BGAG981 Anlass der Studie: Research Report (Update) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,70 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Halbjahresbericht 2024: Starke Entwicklung in Dermakosmetik, Herausforderungen im Bereich Industrie und Hygiene. Guidance bestätigt: Deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung erwartet. Zum 30. Juni 2024 stieg der Umsatz von Bio-Gate um 9,4% auf 3,51 Mio. EUR (VJ: 3,21 Mio. EUR), wobei die Medizintechnik insbesondere von der positiven Entwicklung bei Veterinärbeschichtungen und die Dermakosmetik durch die Nachfrage nach Pflegeprodukten mit Mikrosilber und CBD begünstigt wurden. Im Gegensatz dazu verzeichnete der Bereich Industrie und Hygiene einen Rückgang, bedingt durch die schwache Nachfrage nach Hygieneartikeln. Der Umsatz in der Dermakosmetik stieg auf 1,97 Mio. EUR (Vorjahr: 1,32 Mio. EUR), unterstützt durch eine wachsende Nachfrage nach Mikrosilber- und CBD-Produkten sowie durch internationale Partnerschaften. In der Medizintechnik stiegen die Erlöse auf 0,39 Mio. EUR (Vorjahr: 0,21 Mio. EUR), während der Umsatz im Tierpflegebereich auf 0,83 Mio. EUR (Vorjahr: 1,20 Mio. EUR) sank. Im Industriebereich fiel der Umsatz auf 0,09 Mio. EUR (Vorjahr: 0,25 Mio. EUR). Das EBITDA verschlechterte sich im ersten Halbjahr 2024 auf -0,96 Mio. EUR (VJ: -0,56 Mio. EUR), bedingt durch stichtagsbezogen gestiegene Materialkosten überwiegend wegen der Bevorratung für die Herstellung von Pflegeprodukten und erhöhter Personalaufwendungen durch einen Personalaufbau. Der Materialaufwand erhöhte sich auf 1,49 Mio. EUR (VJ: 0,97 Mio. EUR), während der Personalaufwand auf 1,60 Mio. EUR (VJ: 1,36 Mio. EUR) stieg. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, hauptsächlich Vertriebs- und Verwaltungskosten, kletterten auf 1,50 Mio. EUR (VJ: 1,40 Mio. EUR). Das Konzernergebnis lag bei -1,08 Mio. EUR (VJ: -0,70 Mio. EUR). Das Eigenkapital verringerte sich aufgrund des Halbjahresverlusts deutlich auf 2,35 Mio. EUR (31.12.2023: 3,45 Mio. EUR), wodurch die Eigenkapitalquote auf 53,4 % (31.12.2023: 65,6 %) sank. Auf der Aktivseite fiel das Umlaufvermögen auf 2,52 Mio. EUR (31.12.2023: 3,35 Mio. EUR), insbesondere durch den Rückgang der liquiden Mittel auf 0,48 Mio. EUR (31.12.2023: 1,33 Mio. EUR). Gemäß unserer aktualisierten Schätzung wird der Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich bei 7,65 Mio. EUR liegen, im Vergleich zur vorherigen Prognose von 8,01 Mio. EUR. Während ein Umsatz von bis zu 8 Mio. EUR grundsätzlich erreichbar erscheint, bevorzugen wir eine konservativere Annahme, um unrealistisch hohe Erwartungen zu vermeiden. Diese Einschätzung basiert auf einer vorsichtigen Analyse der Halbjahreszahlen sowie der Entwicklung in den einzelnen Geschäftsfeldern. Die Volatilität der Halbjahresergebnisse in den verschiedenen Segmenten ist unserer Meinung nach auf Sondereffekte zurückzuführen, die eine lineare Fortschreibung erschweren. Unsere Prognose für 2025 sieht nun einen Umsatz von 8,26 Mio. EUR (bisher: 8,53 Mio. EUR) vor, während wir für 2026 einen Umsatz von 9,09 Mio. EUR (bisher: 9,38 Mio. EUR) erwarten. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten wir ein EBITDA von -1,15 Mio. EUR (bisher:

-0,58 Mio. EUR) und ein Nettoergebnis von -1,43 Mio. EUR (bisher: -0,91 Mio. EUR),

was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt (-1,33 Mio. EUR EBITDA). Für 2025 rechnen wir mit einem EBITDA von -0,74 Mio. EUR (bisher: -0,21 Mio. EUR) und einem Nettoergebnis von 1,03 Mio. EUR (bisher: -0,47 Mio. EUR), bedingt durch anhaltende Vorlaufkosten. Der EBITDA-Break-even wird 2026 bei 0,01 Mio. EUR erwartet, wobei das Nettoergebnis auf -0,29 Mio. EUR ansteigt. Langfristig prognostizieren wir ein nachhaltiges Margenwachstum, mit einem Nachsteuer-Break-even ab 2027. Wir haben unsere Prognosen leicht angepasst. Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir ein Kursziel von 3,70 EUR (bisher: 4,00 EUR) je Aktie ermittelt und vergeben das Rating Kaufen.