Original-Research: CR Energy AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: CR Energy AG - von GBC AG 21.10.2024 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu CR Energy AG Unternehmen: CR Energy AG ISIN: DE000A2GS625 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 13,75 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Schaffer NAV in Höhe von 16,75 EUR (bisher: 16,73 EUR) nahezu unverändert, Gewinnabführung der Beteiligungen erfolgt zum GJ-Ende; Kursziel von 13,75 EUR; Rating: KAUFEN Die CR Energy AG weist für das erste Halbjahr 2024 eine deutlich reduzierte Gesamtleistung von 0,06 Mio. EUR (VJ: 53,37 Mio. EUR) aus. Die drei wesentlichen Beteiligungsgesellschaften haben gemäß Halbjahresbericht in den ersten sechs Monaten 2024 insgesamt ein positives Ergebnis nach Steuern in Höhe von 9,43 Mio. EUR erwirtschaftet. Zusammen mit den zu erwartenden Ergebnissen der zweiten Jahreshälfte wird die Ergebnisabführung erst zum 31.12.2024 erfolgen, was dann zu einem deutlichen Anstieg des Gesamtergebnisses führen wird. Da die CR Energy AG als Beteiligungsgesellschaft ihre Beteiligungen nicht voll konsolidiert, werden die Zeitwertänderungen und Ergebnisabführungen der Beteiligungen gemäß IFRS 10 in der Gewinn- und Verlustrechnung abgebildet. Neben den fehlenden Ergebnisabführungen wurden in den ersten sechs Monaten auch keine Bewertungserträge ausgewiesen, die den Vorjahreswert (1. HJ 2023: 38,65 Mio. EUR) noch deutlich positiv beeinflusst hatten. Die drei wesentlichen Beteiligungsgesellschaften entwickelten sich nach Unternehmensangaben planmäßig. Die als Generalunternehmer für die Realisierung von Wohnbauprojekten tätige Terrabau hat bis Ende Juli 2024 insgesamt 170 Wohneinheiten mit einer Gesamtfläche von mehr als 11.200 Quadratmetern an die Bauherren übergeben. Für das zweite Halbjahr 2024 ist die Fertigstellung von weiteren rund 5.000 Quadratmetern Wohnfläche geplant. Davon dürfte auch die CR-Beteiligung Solartec direkt profitieren, da Projekte von der Terrabau mit den von der Solartec konzipierten Anlagen ausgestattet werden. Darüber hinaus soll noch im laufenden Geschäftsjahr ein Pilotprojekt im Bereich des geförderten Wohnbaus gestartet werden. Mit der Fokussierung auf kostengünstiges Bauen sieht sich die Gesellschaft gut gerüstet, in diesem Bereich, der durch eine hohe Angebotslücke gekennzeichnet ist, Fuß zu fassen. Die CR Opportunities (CRO), deren Fokus auf der Finanzierung der Projekte liegt, hat im ersten Halbjahr 2024 einen so genannten Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) aufgelegt. Über dieses Vehikel können professionelle Investoren am Erfolg der CRO partizipieren. Darüber hinaus steht die Genehmigung eines European Long Term Investment Fund (ELTIF) an. Aufgrund der deutlich reduzierten Gesamtleistung weist die CR Energy AG mit einem EBITDA von -1,23 Mio. EUR (VJ: 52,63 Mio. EUR) und einem Nachsteuerergebnis von -1,30 Mio. EUR (VJ: 52,02 Mio. EUR) erstmals seit der Umstellung auf IFRS 10 negative Werte aus. Hier zeigt sich die insgesamt schlanke Kostenstruktur der Gesellschaft, in der ausschließlich die Kosten der Holding enthalten sind. Aufgrund der Bilanzierung als Investment Entity nach IFRS 10 verwenden wir für die Bewertung der CR Energy AG einen NAV-Ansatz. Der Net Asset Value oder Substanzwert stellt das wirtschaftliche Eigenkapital dar, das sich aus den Marktwerten der Vermögenswerte abzüglich des Fremdkapitals ergibt. Bei der CR Energy AG findet im Rahmen der IFRS 10-Bilanzierung bereits eine Marktwert- bzw. Fair-Value-Bewertung der Vermögenswerte statt, so dass der bilanzielle Ausweis des Eigenkapitals als Net Asset Value verwendet werden kann. Der so ermittelte faire NAV je Aktie beträgt 13,75 EUR (bisher: 14,02 EUR nach Gratisaktien). Der leichte Rückgang ist dabei insbesondere der Reduktion der Nettoliquidität auf -2,28 Mio. EUR (bisher: 16,24 Mio. EUR) geschuldet, in der sich in erster Linie die Investitionen in Finanzanlagen wiederfinden. Darüber hinaus haben wir unverändert einen Sicherheitsabschlag in Höhe von 10 % auf den gesamten NAV berücksichtigt. Dies vor dem Hintergrund des aktuell sehr herausfordernden Marktumfeldes für die Beteiligungsgesellschaft Terrabau. Wir beobachten die weitere Marktentwicklung und werden im Rahmen einer zukünftigen Bewertung notwendige Anpassungen des Sicherheitsabschlages vornehmen. Nach Abschlag haben wir einen NAV in Höhe von 323,49 Mio. EUR (bisher: 329,80 Mio. EUR) ermittelt. Auf Basis der nun 23,52 Mio. ausstehenden Aktien entspricht dies einem NAV von 13,75 EUR je Aktie. Es besteht ein weiterhin hohes Kurspotenzial und wir vergeben unverändert das Rating KAUFEN. Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 18.10.2024 (11:22 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 21.10.2024 (10:00 Uhr)