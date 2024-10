Wall Street schwächer - Bilanzen und US-Wahl im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die laufende Bilanzsaison und die immer näher rückende US-Präsidentschaftswahl sorgen für Nervosität an der Wall Street.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 notierten zur Eröffnung am Montag leicht schwächer bei 43.211 und 5859 Punkten. Auch der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,2 Prozent auf 18.471 Zähler nach.

Im weiteren Wochenverlauf stehen die Finanzberichte von 114 S&P-500-Unternehmen wie IBM, Tesla und Coca-Cola an. Viele Analysten sind sich einig, dass die Zahlen über die weitere Richtung am US-Aktienmarkt entscheiden könnten. Im Blick der Anleger bleibt auch die US-Präsidentschaftswahl am 5. November. "Die Verunsicherung wird aller Wahrscheinlichkeit nach mindestens bis zum Wahltag anhalten", schrieben die Analysten des Bankkonzerns SEB.

Für Gesprächsstoff bei den Einzelwerten sorgte unter anderem Spirit Airlines mit einem Kurssprung um mehr als 30 Prozent. Der kriselnde Billigflieger aus Florida hatte mitgeteilt, dass er eine Einigung mit seinem Kreditkartenabwickler erzielt hatte, um die Frist für seine Schuldenrefinanzierung zu verlängern.

Nach oben ging es auch bei Humana. Die Titel des Krankenversicherers rückten um 1,3 Prozent vor. Der größere Konkurrent Cigna habe ihre Bemühungen um eine Übernahme von Humana wieder aufgenommen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Cigna-Aktie verlor nach dem Bericht knapp zwei Prozent.

