Deichmann sichert sich Schuhmarkenrechte Esprits

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Schuhhändler Deichmann hat die Schuhmarkenrechte des in weiten Teilen insolventen Modekonzerns Esprit übernommen.

Deichmann habe sich die Schuhmarkenrechte von Esprit in Europa und den USA gesichert, nicht aber operative Firmenanteile des Unternehmens, erklärte Deichmann am Mittwoch in Essen. Über die Höhe des Kaufpreises sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Markenrechte abseits der Schuhe für den Textilbereich Esprits gingen an die Theia Group of Companies. Das Unternehmen hat sich laut eigenen Angaben darauf spezialisiert, Bekleidungsmarken neu zu erfinden und wiederzubeleben. Zuerst hatten Zeitungen der Funke Mediengruppe über die Transaktion berichtet.

Deichmann führt nach eigenen Angaben seit 2019 Schuhe der Marke Esprit. Durch den Erwerb der Markenrechte sichere sich das Unternehmen auch langfristig die Esprit-Schuhkollektionen. Esprit mit seinen rund 1300 Mitarbeitern war im Mai in die Insolvenz geschlittert.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)