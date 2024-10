APA ots news: Wechsel an der Spitze der Allianz Österreich

Wien (APA-ots) - Rémi Vrignaud (48), der seit knapp 24 Jahren Teil der Allianz Gruppe ist und 7,5 Jahre die Allianz Österreich erfolgreich als CEO geführt hat, legt sein Mandat zum Jahreswechsel auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen nieder. Vrignaud wird Karrieremöglichkeiten außerhalb der Allianz verfolgen. Ihm folgt per Jänner 2025 Daniel Mati (49) nach. "In den letzten Jahren haben wir die Allianz Österreich intensiv modernisiert und zukunftsfit gemacht. Für den nächsten Abschnitt braucht es ein Vorstandsteam, das die strategische Ausrichtung des Unternehmens im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld neu interpretiert und optimal umsetzt. Dazu haben wir bereits Teile des Vorstandsteams neu aufgestellt und damit die Weichen gestellt, um das Unternehmen weiter erfolgreich in die Zukunft zu führen. Um dem Unternehmen mit dem kommenden Geschäftsjahr 2025 einen frischen Start zu ermöglichen, werde auch ich Ende 2024 mein Vorstandsmandat niederlegen", so Vrignaud und ergänzt: "Das neue Führungsteam ist diverser und bringt unterschiedliche Backgrounds und Stärken mit. Besonders freue ich mich, dass nun zwei Frauen im Vorstand der Allianz Österreich sind." Vrignaud übergibt ein modernes, zukunftsfittes Unternehmen "Ich bin vor 7,5 Jahren angetreten, um die Allianz Österreich in einem kompetitiven Markt nachhaltig zukunftsfit zu machen. Das ist gemeinsam mit den Kolleg:innen gelungen. Nach 24 Jahren in der Allianz Gruppe, ist es für mich Zeit, Karrieremöglichkeiten außerhalb des Unternehmens zu verfolgen. Ich bedanke mich bei der Allianz für 24 lehrreiche, spannende Jahre", so Vrignaud . Vrignaud begann seine Laufbahn bei der Allianz Österreich und wurde später CEO der Allianz Rumänien, wo er das Unternehmen zum Marktführer machte. Als CEO der Allianz Österreich hat er das Unternehmen erfolgreich durch gesamtwirtschaftlich herausfordernde Zeiten geführt und den operativen Gewinn nahezu verdoppelt. Unter Vrignauds Führung erhielt das Unternehmen einen Digitalisierungsschub, sowohl im Bereich der Kundenbetreuung als auch in Bezug auf "New Ways of Working". 2023 bezog die Allianz Österreich zudem nach über einem halben Jahrhundert ein neues Headquarter in den Wiener Icon Towers - einem der modernsten, nachhaltigsten Bürogebäude des Landes. "Rémi Vrignaud hat die Allianz Österreich trotz eines sensiblen wirtschaftlichen Umfelds, geprägt von Inflation, Pandemie, geopolitischen Spannungen und massiven Extremwetterereignissen, zu einem stabilen, zukunftsorientierten Unternehmen geformt. Ich danke ihm herzlich für sein unermüdliches Engagement in den letzten 24 Jahren, seinen Innovationsgeist und vor allem seine Führungsqualitäten, die stets den Menschen an erste Stelle stellen", so Nina Klingspor, CEO Allianz Central Europe . Daniel Mati wird 2025 CEO der Allianz Österreich Abhängig davon, dass die Finanzmarktaufsicht keinen Einwand erhebt und von den erforderlichen Beschlüssen des Aufsichtsrats, soll Daniel Mati ab 01.01.2025 das CEO Ressort der Allianz Österreich übernehmen. In seiner neuen Funktion übernimmt er den Vorstandsvorsitz und damit die Bereiche Human Resources, Internal Audit, Recht, Compliance, Corporate Communications und Market Management. Der studierte Wirtschaftsmathematiker und Aktuar DAV begann seine Allianz-Karriere 2002 in der Allianz Gruppe in München. Seither hatte der Top-Manager zahlreiche leitende Positionen im Konzern, aber auch außerhalb der Allianz Gruppe, inne, unter anderem in den Bereichen Risikomanagement, Aktuariat und Controlling. Nach erfolgreichen Jahren als CEO der Allianz Kroatien wurde er zum CFO der Allianz Central Europe berufen. In dieser Funktion wird er bis Ende des Jahres tätig sein. "Ich freue mich, diese verantwortungsvolle Aufgabe als CEO der Allianz Österreich übernehmen zu dürfen. Gemeinsam mit meinen Kolleg:innen werden wir auf dem starken Fundament aufbauen und die Allianz Österreich in eine erfolgreiche Zukunft führen", so Daniel Mati . Nina Klingspor : "Mit Daniel Mati konnten wir einen hochkompetenten, erfahrenen Kollegen gewinnen, der bereits erfolgreich zahlreiche Stationen innerhalb, aber auch außerhalb der Allianz Gruppe gemeistert hat. Er bringt neben internationaler Erfahrung unterschiedliche Perspektiven und Ansätze mit, von denen die Allianz Österreich profitieren wird. Ich wünsche Daniel Mati alles Gute für seine neue Aufgabe." Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Dr. Thomas Gimesi Pressesprecher / Allianz Österreich Telefon: +43 676 878222914 E-Mail: presse@allianz.at Website: https://www.allianz.at/ Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0088 2024-10-23/11:23