Invibes Advertising : 4 % Umsatzwachstum im 3. Quartal 2024.

4% Umsatzwachstum im 3.Quartal 2024

München, 23.Oktober 2024– Invibes Advertising (Invibes), ein auf digitale Werbung spezialisiertes Hightech-Unternehmen, hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht.

Ungeprüfte konsolidierte Zahlen,

in Tsd. Euro 2023[1] 20241 Δ 1. Quartal 5.202 5.493 +6 % 2. Quartal 6.754 6.243 –8 % 3. Quartal 5.854 6.071 +4 % TOTAL 9 Monate 17.810 17.807 Stabil

Im dritten Quartal 2024 verzeichnete Invibes einen konsolidierten Umsatz von 6,1 Mio. Euro, dies entspricht pro forma1 einem Plus von 4 % gegenüber der Vorjahresperiode. Die kumulierten Umsätze der ersten neun Monate 2024 pendelten sich bei 17,8 Mio. Euro1 ein.

Nach einem vorübergehenden Rückgang im zweiten Quartal stellte sich das Geschäft in Frankreich im dritten Quartal wieder auf Wachstum ein. Dies dank der raschen Umsetzung von Korrekturmaßnahmen durch die Gruppe, darunter gezielte Rekrutierung und die Reorganisation des Vertriebsteams.

Auf internationaler Ebene sind die Scale-up-Märkte (Deutschland, Großbritannien, Italien, Belgien) weiterhin dynamisch und verzeichnen ein zweistelliges Wachstum.

Integration generativer künstlicher Intelligenz als Kernelement der angebotenen Lösungen

Invibes treibt seine strategischen Initiativen weiter voran und enthüllte im Oktober einen innovativen Ansatz für die Entwicklung branchenspezifischer Lösungen, mit dem die einzigartigen Herausforderungen der Sektoren durch die Integration generativer künstlicher Intelligenz angegangen werden sollen.

Indem die Stärke der generativen künstlichen Intelligenz mit der Kreativität der Mitarbeitenden kombiniert wird, gestaltet Invibes hochpersonalisierte Kampagnen, die die Kundenbindung deutlich erhöhen und die Konversionsraten maximieren.

Dies positioniert die Werbetreibenden an der Spitze der digitalen Werbung und gibt ihnen die Möglichkeit, authentische und dauerhafte Beziehungen mit ihren Konsumentinnen und Konsumenten aufzubauen und gleichzeitig branchenspezifische Wachstumschancen zu nutzen.

Kontinuierliche Entwicklung vertikaler Lösungen mit der Lancierung von Invibes Fashion

Nach dem Erfolg von Drive-to-Dealership für die Automobilindustrie und Smart Targeting Travellers für den Tourismussektor plant Invibes nun die Lancierung von Invibes Fashion, einer auf Mode- und Luxusmarken zugeschnittenen Lösung.

Invibes Fashion veranschaulicht die Strategie der Integration generativer künstlicher Intelligenz in die Lösungen von Invibes und wird hochpersonalisierte, ansprechende Werbekampagnen anbieten, die auf die Erwartungen der Konsumentinnen und Konsumenten dieses anspruchsvollen Sektors abgestimmt sind. Invibes Fashion soll die Erträge der Werbetreibenden durch die Kombination fortschrittlicher Datenanalyse und maßgeschneiderter Personalisierung maximieren.

Nachdem bereits 20 % des Umsatzes mit diesen vertikalen Lösungen erwirtschaftet werden, beschleunigt Invibes die Entwicklung innovativer Angebote, die auf die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Branchen zugeschnitten sind, um seine Kundinnen und Kunden an der Spitze der innovativen Werbung zu positionieren.

Strategische Prioritäten

In einem weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld setzt Invibes bei der Verfolgung seiner Strategie vier Prioritäten:

Die Integration generativer künstlicher Intelligenz als Kernelement seiner Werbelösungen für mehr Personalisierung und Effizienz der Kampagnen mit dem Ziel, die Rendite der Werbetreibenden zu maximieren und die Kundenbindung zu erhöhen.

Die Entwicklung innovativer vertikaler Lösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Branche zugeschnitten sind. Invibes plant, sein Angebot nach dem Beispiel der bereits bestehenden Lösungen für die Mode-, die Automobil- und die Tourismusbranche mit neuen vertikalen Lösungen zu erweitern, um maßgeschneiderte Antworten auf die spezifischen Anforderungen der einzelnen Sektoren zu bieten.

Gezielte Rekrutierung und vertikale Reorganisation der Vertriebsteams. Durch die branchenbezogene Spezialisierung seiner Vertriebsteams wird Invibes die für die Sektoren spezifischen Herausforderungen besser zu verstehen lernen und so die Effizienz von Werbekampagnen durch hochpersonalisierte Lösungen verbessern.

Geografische Expansion durch die kürzlich erfolgte Eröffnung von Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Singapur, die demnächst zum Gruppenumsatz beitragen sollten.

Mit diesen strategischen Hebeln will Invibes das künftige Wachstum der Gruppe vorantreiben und seine Position als Marktführer im Bereich der Werbeinnovation festigen.

Nächste Veröffentlichung: Umsatz für das 4. Quartal, 22. Januar 2025 (nach Börsenschluss).

Über Invibes Advertising

Invibes Advertising (Invibes) ist ein internationales Technologieunternehmen, das sich auf innovative Digitalwerbung spezialisiert hat.

Das Unternehmen basiert auf der Philosophie, dass Werbung nur dann effizient ist, wenn sie wirklich innovativ ist und die Userinnen und User auf natürliche Weise anspricht. Invibes hat eine integrierte Technologieplattform entwickelt, mit der Marken Konsumentinnen und Konsumenten durch wirksame In-Feed-Werbung erreichen können.

Durch die Nutzung von Big Data, innovativen In-Feed-Werbeformaten, großer Reichweite und umfangreichen Informationsdiensten sorgt Invibes für Werbung, die positive Aufmerksamkeit schafft.

Als Pionier im Bereich der nachhaltigen Werbung bietet Invibes mit seinem Carbon-Neutral-Label auch eine einzigartige Lösung zum Ausgleich von Kampagnenemissionen.

Bei unseren Partnerschaften mit einigen der bedeutendsten Marken der Welt, wie Amazon, Bacardi, Dell, IKEA und Toyota, verlassen wir uns auf noch großartigere Menschen. Bei Invibes sind wir bestrebt, ein dynamisches, offenes Arbeitsumfeld zu pflegen, das eine Unternehmenskultur der Ideenfindung, des Wachstums und der #GoodVibes fördert, was sich auch auf unsere Kunden auswirkt.

Sie wollen mehr über Invibes erfahren? Besuchen Sie www.invibes.com

Invibes Advertising ist an der Euronext gelistet (Ticker: ALINV – ISIN: BE0974299316)

Lesen Sie unsere neuesten Medienmitteilungen unter:

https://www.invibes.com/de/de/investors.html

Folgen Sie den Neuigkeiten rund um Invibes Advertising:

LinkedIn @Invibes AdvertisingX@Invibes_adv

Ansprechpartner für Financial und Corporate:

Kris Vlaemynck, Co-CEO

kris.vlaemynck@invibes.com

[1] Nach Prüfung durch die Revisionsstelle und in Übereinstimmung mit den geltenden Rechnungslegungsvorschriften erfolgte die Entkonsolidierung von ML2Grow erst per 1. April 2024. Zu Vergleichszwecken und zur Darstellung des neuen wirtschaftlichen Perimeters wurden die Umsätze per Ende September für ML2Grow für 2023 und 2024 neu ausgewiesen.

