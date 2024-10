Roche bleibt nach neun Monaten mit Umsatzplus auf Kurs

Der Schweizer Pharmakonzern Roche bleibt nach den ersten neun Monaten 2024 auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Die Prognose dafür hat der Konzern am Mittwoch bestätigt. In den ersten neun Monaten setzte der Basler Pharmakonzern annähernd 45 Milliarden Franken um, ein Plus von 2 Prozent. Zu konstanten Wechselkursen sind die Verkäufe um 6 Prozent gestiegen.

Die Pharmasparte steuerte hierzu Umsätze von 34,3 Milliarden Franken bei, ein Plus von 3 Prozent. Mit seinen Diagnostika setzte Roche 10,7 Milliarden um und damit so viel wie im Vorjahreszeitraum. Gewinnzahlen legt Roche nach neun Monaten traditionell nicht vor.

Mit den ausgewiesenen Zahlen hat Roche die durchschnittlichen Analystenschätzungen beim Gruppen- und Pharmaumsatz leicht übertroffen.

Gleichzeitig ist der Konzern damit auf gutem Weg, die eigenen Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. So erwartet der Pharmakonzern zu konstanten Wechselkursen weiter einen Anstieg der Umsätze im mittleren einstelligen Prozentbereich. Der Kerngewinn je Aktie soll derweil im hohen einstelligen Prozentbereich steigen. Wie immer ist die Gruppe bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken zu erhöhen.