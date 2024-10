EQS-News: Blue Energy Group AG errichtet hocheffizientes Kraftwerk in Senden: aus Waldrestholz wird erneuerbare Energie

EQS-News: Blue Energy Group AG / Schlagwort(e): Expansion/Sonstiges

Blue Energy Group AG errichtet hocheffizientes Kraftwerk in Senden: aus Waldrestholz wird erneuerbare Energie



24.10.2024 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Blue Energy Group AG errichtet hocheffizientes Kraftwerk in Senden: aus Waldrestholz wird erneuerbare Energie

Re-Powering-Projekt mit einer elektrischen Leistung von 4,6 MW und thermischen Leistung von 7 MW.

Stromerzeugung im Rahmen einer EEG-Vergütung

Wärme für rund 4.000 Haushalte über Nah- und Fernwärmenetz der örtlichen Stadtwerke

Großes Interesse: Gespräche über die Errichtung einer weiteren Anlage weit fortgeschritten

Senden, 24.10.2024 – Die Blue Energy Group AG hat in den vergangenen Jahren eine hocheffiziente und mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 ausgezeichnete Kraftwerkstechnik entwickelt. Die sogenannten Blue Energy Cubes setzen in Sachen Nachhaltigkeit, Effizienz und Wirkungsgraden neue Maßstäbe und können spürbar zur Energie- und Wärmewende beitragen. Zwei dieser hochmodernen Kraftwerke werden derzeit in Senden installiert. In der bayerischen Stadt sollen sie im Rahmen eines Re-Powering-Konzepts die beiden vorhandenen Blockheizkraftwerke mit einer elektrischen Leistung von jeweils 2,3 Megawatt antreiben. Zur Energieerzeugung werden Waldresthölzer aus der Region genutzt.Der erzeugte Strom wird im Rahmen einer EEG-Vergütung ins öffentliche Netz eingespeist. Die anfallende Wärme wird in das bestehende Nah- und Fernwärmenetz der örtlichen Stadtwerke eingespeist und kann rund 4.000 Haushalte versorgen. Die Fertigstellung der Anlage ist für Anfang 2025 geplant.

Die patentierte Anlagentechnik von Blue Energy ist eine Weiterentwicklung des bewährten und CO2-neutralen Holzgasverfahrens und ideal dafür geeignet, erdgasbetriebene BHKWs auf regenerative Energie umzustellen. Aus biogenen und einer Vielzahl sonstiger Reststoffen werden regenerative Energien in Form von Erdgasersatz, Strom, Nah- und Fern-Wärme oder Prozessdampf – und bei Bedarf auch Wasserstoff – produziert. Dabei liegt die Effizienz deutlich über der von herkömmlichen Biomassekraftwerken. Aufgrund der kompakten Bauweise kann die Errichtung dezentral erfolgen und damit dort, wo die Energie auch tatsächlich benötigt wird. Im Rahmen der „Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft“ können die Investitionen mit bis zu 60 % gefördert werden. Auf Wunsch übernimmt Blue Energy im Anschluss an die Errichtung auch den Anlagenbetrieb. Die Blue Energy Cubes sind für Stadtwerke genauso interessant wie für Industrieunternehmen, um sich mit Strom und Wärme selbst zu versorgen, sowie auch für Investoren.

„Mit dem Projekt in Senden stellen wir die Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Blue Energy Cubes unter Beweis. Nach jahrelanger Entwicklungsarbeit ist unsere patentierte Technologie bereit, in den kommenden Jahren einen echten Beitrag zur Wärmewende zu leisten und grundlastfähigen Strom zu attraktiven Preisen zu produzieren“, sagt Jochen Sautter, Vorstand der Blue Energy Group AG. „Daher sind wir auch bereits mit weiteren Interessenten wie beispielsweise Stadtwerken, Industriebetrieben und Betreibern von Rechenzentren im Gespräch und stehen bei einem Projekt mit 1 MW elektrischer Leistung kurz vor dem Abschluss.“



Über Blue Energy Group AG:

Die Blue Energy Group AG ist auf Anlagenbau für regenerative Energiesysteme spezialisiert und wurde mit dem renommierten Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 (DNP) im Bereich Energieerzeugungsanlagen ausgezeichnet. Seit mehr als 11 Jahren überzeugt sie durch innovative, effektive und vor allem saubere Lösungen zur Rohstoffaufbereitung, Energieerzeugung und Energieversorgung. Die Blue Energy Group bietet grundlastfähige, nachhaltige Energiesicherheit und dezentrale Energieunabhängigkeit. Mit lokal verfügbaren Ressourcen und intelligenten Systemen für CO2-Neutralität oder sogar CO2-Negativität.

Kontakt Presse & Investoren:

Blue Energy Group AG

Fabian Lorenz

Daimlerstraße 31

89250 Senden

Tel.: 0221 / 29831588

E-Mail: lorenz@florenz-kommunikation.de

www.blue-energy-group.de

24.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Blue Energy Group AG Daimlerstraße 31 89250 Senden Deutschland Telefon: +49 7307 2019 200 E-Mail: service@blue-energy-group.de Internet: www.blue-energy-group.de ISIN: DE000A2GS336, DE000A12T283 WKN: A2GS33, A12T28 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 2015513

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2015513 24.10.2024 CET/CEST