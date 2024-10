Tesla Aktie – Ist das jetzt die Trendwende?

Der Gewinn für das dritte Quartal fiel höher aus als erwartet und dies der vorherrschenden Tristesse in der Branche. Die Freude darüber war gestern an der Wall Street zu spüren. Allerdings sind die Analysten unverändert zurückhaltend. Insgesamt wird die Tesla-Aktie von 33 Experten ganz genau beobachtet. Davon sind lediglich elf Analysten positiv gestimmt. Für die Mehrheit ist beim Unternehmen von Elon Musk nicht allzu viel zu holen. Vierzehn Halten-Einschätzungen und acht Verkaufsempfehlungen sprechen für die derzeitige Zurückhaltung bei den Experten. Nach dem gestrigen Kursplus ist der US-Titel mit einem durchschnittlichen Kursziel von 207,15 USD fair bewertet und das künftige Potenzial hält sich in Grenzen.

Charttechnisch erst einmal gerettet

Dank der Kursrakete vom Mittwoch ist die Tesla-Aktie erst einmal von der charttechnischen Schippe gesprungen. Der kurzfristige Aufwärtstrend bei 215.10 USD konnte verteidigt und das 38,2%-Fibonacci-Level bei 221,81 USD zurückgewonnen werden. Zudem schloss der Titel oberhalb des exponentiellen 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 228,91 USD.