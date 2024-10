In Value-Aktien investieren: Der ultimative Leitfaden

Value Investing ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Anlagestrategien, bei der Investoren gezielt nach unterbewerteten Aktien suchen. Der Gedanke dahinter ist einfach: Du kaufst Aktien, die momentan günstig bewertet sind, und wartest darauf, dass der Markt ihren wahren Wert erkennt. Diese Strategie hat sich in der Vergangenheit als besonders profitabel erwiesen, und viele der bekanntesten Investoren, darunter Warren Buffett, haben ihr Vermögen durch Aktien aufgebaut. Aber wie genau funktioniert Value Investing? Und welche Value-Aktien sind gerade besonders interessant?

In diesem Artikel erfährst du alles, was du über Value Investing wissen musst, und wie du die besten Value-Aktien finden kannst. Du erhältst praktische Tipps, wie du die wichtigsten Kennzahlen analysierst und warum ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) oft auf eine attraktive Kaufgelegenheit hindeutet. Egal, ob du ein erfahrener Anleger bist oder gerade erst mit dem Investieren anfängst – dieser Leitfaden wird dir helfen, erfolgreich in Aktien zu investieren.

Was ist Value Investing?

Value Investing basiert auf der Idee, dass Aktien manchmal unter ihrem inneren Wert gehandelt werden. Dieser innere Wert bezieht sich auf die tatsächliche finanzielle Situation des Unternehmens, also auf seine Gewinne, Vermögenswerte und zukünftigen Ertragsaussichten. Manchmal bewerten die Märkte Aktien fälschlicherweise zu niedrig, weil kurzfristige Probleme oder negative Nachrichten den Aktienkurs belasten. Für dich als Value-Investor ist das eine Chance: Du kaufst Aktien, die momentan unter ihrem fairen Wert notieren, und wartest, bis der Markt ihren wahren Wert erkennt.

Ein Beispiel für diese Strategie ist der legendäre Investor Warren Buffett, der oft Aktien kauft, wenn der Markt pessimistisch ist, und langfristig investiert, bis sich der Kurs erholt. Warren sagt dazu: “Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und sei gierig, wenn andere ängstlich sind.” Mit dieser Einstellung hat er über Jahrzehnte hinweg beeindruckende Renditen erzielt.

Wie funktioniert Value Investing?

Deine Aufgabe als Value-Investor ist es, Unternehmen zu finden, deren aktuelle Bewertung an der Börse zu niedrig ist. Stell dir vor, du hast eine alte, aber wertvolle Vase gefunden, die der Verkäufer für wenig Geld anbietet, weil sie angestaubt aussieht. Du weißt jedoch, dass sie nach einer gründlichen Reinigung wieder glänzen wird. Bei Aktien funktioniert es ähnlich: Unternehmen, die momentan in Schwierigkeiten stecken oder von der breiten Masse ignoriert werden, können dennoch enormes Potenzial haben. Diese zu identifizieren, ist der erste Schritt.

Im nächsten Schritt versuchst du herauszufinden, was diese Aktie wirklich wert ist – also den inneren Wert. Das ist wie beim Flohmarkt: Du kennst den wahren Wert der Vase und weißt, dass sie auf einer Auktion das Zehnfache einbringen könnte. Bei Aktien bedeutet das, dass du die Geschäftszahlen des Unternehmens analysierst: Wie viel verdient es? Wie sehen die Zukunftsaussichten aus? Hat es stabile Vermögenswerte? Diese Informationen helfen dir, den fairen Wert der Aktie zu bestimmen. Dabei ist es wichtig, sich nicht von kurzfristigen Marktschwankungen oder negativen Schlagzeilen beeinflussen zu lassen.

Deine mentale Stärke macht den Unterschied

Nachdem du die unterbewertete Aktie gefunden und ihren inneren Wert ermittelt hast, ist der nächste Schritt einfach, aber entscheidend: Geduld haben. Value Investing ist keine Strategie für ungeduldige Anleger. Es ist, als ob du die Vase vom Flohmarkt nach Hause bringst, säuberst und wartest, bis der richtige Käufer kommt, der ihren wahren Wert erkennt. Bei Aktien ist das ähnlich: Du kaufst sie, wenn sie billig ist, und wartest, bis der Markt ihren wahren Wert erkennt. Das kann manchmal Jahre dauern, aber genau hier liegt die Stärke dieser Strategie.

Jetzt musst du darauf warten, dass der Markt aufwacht und erkennt, dass die Aktie unterbewertet war. Das ist wie beim Flohmarkt-Fund: Irgendwann wird jemand kommen und bereit sein, den vollen Preis zu zahlen. Bei Aktien bedeutet das, dass du sie erst verkaufst, wenn der Aktienkurs den von dir geschätzten inneren Wert erreicht hat. Diese „Rückkehr zum Mittelwert“ ist ein zentrales Konzept im Value Investing. Märkte neigen dazu, kurzfristig zu über- oder unterreagieren, aber langfristig kehren die Preise zu ihrem fairen Wert zurück.

Durch diesen klaren, geduldigen Prozess – finden, bewerten, warten und verkaufen – kannst du als Value-Investor langfristig überdurchschnittliche Renditen erzielen.

Wie finde ich die besten Value-Aktien?

Das Finden von Aktien erfordert eine gründliche Analyse der Unternehmensdaten. Die wichtigste Kennzahl ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Ein niedriges KGV bedeutet, dass die Aktie günstig im Verhältnis zu ihrem Gewinn bewertet ist. Dies ist oft ein Zeichen dafür, dass der Markt das Potenzial des Unternehmens unterschätzt. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist der innere Wert des Unternehmens. Dieser wird berechnet, indem du die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und zukünftigen Gewinne des Unternehmens analysierst.

Ein weiterer Ansatz zur Identifikation von Aktien ist die Analyse der Eigenkapitalrendite. Diese Kennzahl zeigt dir, wie effizient ein Unternehmen sein Eigenkapital einsetzt, um Gewinne zu erzielen. Unternehmen mit einer hohen Eigenkapitalrendite und einem niedrigen KGV sind oft attraktive Aktien, da sie ein starkes Gewinnpotenzial haben, aber vom Markt unterbewertet werden.

Deep Value: Eine besondere Form des Value Investings

Beim Deep Value Investing geht es darum, extrem unterbewertete Aktien zu kaufen. Diese Strategie wird oft angewendet, wenn die Unternehmen in Schwierigkeiten stecken oder vom Markt fast aufgegeben wurden. Ein gutes Beispiel für einen Deep-Value-Investor ist Carl Icahn, der oft in angeschlagene Unternehmen investiert und dann aktiv Veränderungen im Management fordert, um den Unternehmenswert zu steigern.

Der Unterschied zwischen klassischem Value Investing und Deep Value besteht darin, dass du beim Deep-Value Investing in Unternehmen investierst, die stark unter ihrem inneren Wert gehandelt werden, oft aufgrund von vorübergehenden Schwierigkeiten oder Marktpanik. Diese Aktien bieten enorme Aufwärtschancen, aber auch ein höheres Risiko, da sie häufig mit größeren Unsicherheiten verbunden sind.

Die Rolle von Kennzahlen im Value Investing

Um erfolgreich in Aktien zu investieren, musst du die wichtigsten Kennzahlen kennen und verstehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine der wichtigsten Kennzahlen, um zu beurteilen, ob eine Aktie günstig bewertet ist. Ein niedriges KGV bedeutet oft, dass die Aktie unterbewertet ist und Potenzial für Kurssteigerungen hat.

Neben dem KGV ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) eine weitere wichtige Kennzahl. Das KBV gibt an, wie viel Anleger bereit sind, für den Buchwert des Unternehmens zu zahlen. Ein niedriges KBV deutet darauf hin, dass das Unternehmen unterbewertet ist und seine Vermögenswerte mehr wert sind, als der Markt aktuell glaubt.

Die Eigenkapitalrendite ist eine weitere wichtige Kennzahl, die dir zeigt, wie effizient ein Unternehmen sein Eigenkapital einsetzt, um Gewinne zu erzielen. Unternehmen mit einer hohen Eigenkapitalrendite und einem niedrigen KGV sind oft attraktive Aktien, da sie ein starkes Gewinnpotenzial haben, aber vom Markt unterbewertet werden.

Die besten Value-Aktien

Das sind Unternehmen, die aktuell stark unterbewertet sind, aber solide Fundamentaldaten aufweisen. Diese Unternehmen bieten dir die Chance, von einer Kurssteigerung zu profitieren, wenn sich der Markt wieder erholt. Hier sind einige der Aktien, die du im Auge behalten solltest:

General Motors zählt zu den weltweit führenden Automobilherstellern und profitiert von einer starken Marktposition sowie soliden Geschäftszahlen. Trotz dieser stabilen Basis wird die Aktie von GM aktuell mit einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,43 gehandelt. Das Forward-KGV von 4,80, welches das zukünftige KGV auf Basis der erwarteten Gewinne berechnet, zeigt, dass GM vor allem durch seine Investitionen in die Elektromobilität weiteres Wachstumspotenzial besitzt.

Noch eine wichtige Kennzahl

Tenet Healthcare ist ein führendes Unternehmen im Gesundheitssektor der USA und hat dort eine starke Marktpräsenz. Vor allem der PEG-Wert von 0,71 zeigt, dass Tenet Healthcare ein gesundes Verhältnis zwischen dem erwarteten Wachstum und der aktuellen Bewertung hat. Der PEG-Wert kombiniert das KGV mit der Wachstumsrate eines Unternehmens. Ein niedriger PEG-Wert, wie bei Tenet, bedeutet, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem erwarteten Gewinnwachstum günstig bewertet ist. Dies macht es zu einer attraktiven Wahl für Investoren, die auf langfristiges Wachstum setzen.

NRG Energy ist ein bedeutendes Unternehmen im Bereich der Energieversorgung in den USA und verfügt über einen stabilen Cashflow. Der Cashflow zeigt an, wie viel Geld ein Unternehmen durch seine Geschäftstätigkeit erwirtschaftet – ein stabiler Cashflow bedeutet, dass NRG in der Lage ist, seine Verbindlichkeiten zu decken und gleichzeitig in zukünftiges Wachstum zu investieren. Die Aktie wird aktuell mit einem KGV von 9,76 gehandelt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche relativ niedrig ist. Das Forward-KGV von 11,43 zeigt, dass das Unternehmen weiterhin Potenzial hat, insbesondere durch die Energiewende, also den globalen Übergang zu erneuerbaren Energiequellen. Diese Entwicklung wird voraussichtlich die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von NRG in den kommenden Jahren steigern, was die Aktie zu einer interessanten Wahl für Value-Investoren macht.

Diese drei Unternehmen sind derzeit unterbewertet, haben aber starke Fundamentaldaten, was sie zu hervorragenden Kandidaten für Value-Investoren macht, die 2024 auf eine langfristige Kurssteigerung setzen möchten.

Die Psychologie des Value Investing

Beim Value Investing ist es wichtig, geduldig zu sein und sich nicht von kurzfristigen Marktschwankungen verunsichern zu lassen. Der Erfolg dieser Strategie basiert darauf, dass du Aktien kaufst, wenn sie unterbewertet sind, und wartest, bis der Markt ihren wahren Wert erkennt. Das kann manchmal Jahre dauern, aber die Belohnung sind überdurchschnittliche Renditen.

Ein weiteres wichtiges Konzept im Value Investing ist die „Rückkehr zum Mittelwert“. Diese Theorie besagt, dass Aktienkurse zu ihrem inneren Wert zurückkehren. Das bedeutet, dass unterbewertete Aktien mit der Zeit steigen, während überbewertete Aktien fallen. Für Value-Investoren ist dies eine der wichtigsten Regeln: Du kaufst Aktien, wenn sie unter ihrem inneren Wert gehandelt werden, und verkaufst sie, wenn der Markt ihren wahren Wert erkannt hat.

Warum Value-Aktien in Zeiten unsicherer Märkte besonders attraktiv sind

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, wenn die Börse schwankt und viele Investoren nervös werden, bieten Value-Aktien eine stabile Alternative. Sie basieren auf echten Werten, nicht auf Versprechungen. Unternehmen, die trotz kurzfristiger Probleme solide Bilanzen und stabile Gewinne aufweisen, sind auch in Krisenzeiten gut aufgestellt. Investoren, die in solche Unternehmen investieren, müssen weniger Angst vor plötzlichen Kursstürzen haben, da die Aktien bereits günstig bewertet sind. Hier liegt der Vorteil des Value Investing: Diese Strategie basiert auf soliden Fundamentaldaten und einer Perspektive, was sie besonders in unsicheren Zeiten zu einer stabilen und verlässlichen Wahl macht.

Value Investing bedeutet, dass du gezielt nach Aktien suchst, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden. Doch was genau ist der „innere Wert“ einer Aktie? Vereinfacht gesagt, bezieht sich dieser auf den tatsächlichen Wert eines Unternehmens basierend auf seiner Bilanz, den Gewinnen und den zukünftigen Ertragsaussichten. Im Gegensatz zu Wachstumsaktien, bei denen der Aktienkurs oft aufgrund von hohen Erwartungen und zukünftigen Versprechungen in die Höhe schießt, stehen beim Value Investing die realen Unternehmenswerte im Vordergrund.

Die Psychologie hinter dem Value Investing

Ein wichtiger Aspekt, der Value Investing von anderen Anlagestrategien unterscheidet, ist die Geduld, die von Investoren gefordert wird. Während Wachstumsaktien oft schnelle Gewinne versprechen, benötigen Aktien in der Regel Zeit, bis der Markt ihren wahren Wert erkennt. Dies liegt vor allem an der „Rückkehr zum Mittelwert“, einem Prinzip, das besagt, dass Aktien zu ihrem fairen Wert zurückkehren. Für viele Anleger ist es psychologisch schwierig, diese Geduld aufzubringen, da sie von den schnellen Gewinnen anderer Strategien abgelenkt werden.

Die meisten Menschen haben ein natürliches Bedürfnis nach Bestätigung. Wenn die Börse boomt und alle von schnellen Kursgewinnen berichten, neigen viele dazu, auf den Zug aufzuspringen und sich von der Euphorie mitreißen zu lassen. Genau in diesen Phasen werden Value-Investoren oft belächelt, weil sie Aktien halten, die momentan unbeliebt oder sogar stark im Kurs gefallen sind. Doch genau hier zeigt sich die Stärke des Value Investing: Du kaufst, wenn der Markt pessimistisch ist, und verkaufst, wenn der Optimismus zurückkehrt.

Ein gutes Beispiel dafür ist Warren Buffett

Er sagte: „Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind.“ Diese antizyklische Denkweise ist ein Schlüssel zum Erfolg im Value Investing. Buffett selbst hat über Jahrzehnte hinweg bewiesen, dass es sich lohnt, geduldig zu sein und auf den Erfolg zu setzen.

Ein weiterer Vorteil des Value Investing ist seine Ausrichtung. Investoren, die diese Strategie verfolgen, wissen, dass sie oft mehrere Jahre warten müssen, bis sich ihre Investitionen auszahlen. Doch die Ergebnisse sprechen für sich: Historisch gesehen haben Value-Aktien den Markt über lange Zeiträume übertroffen. Während Wachstumsaktien in Boomphasen beeindruckende Renditen liefern können, zeigt sich in Krisenzeiten oft, dass ihre Bewertungen zu hoch angesetzt waren.

Außerdem bieten viele Value-Aktien eine attraktive Dividende, was sie besonders in volatilen Märkten interessant macht. Während du wartest, dass der Markt den inneren Wert der Aktie erkennt, kannst du von regelmäßigen Dividenden profitieren. Diese Einkommensquelle macht Value Investing besonders für langfristig orientierte Investoren attraktiv, die nicht nur steigende Aktienkurse sehen wollen, sondern auch auf stabile Einkünfte setzen.

Value-Aktien per ETF: Breite Streuung, weniger Risiko

Für Anleger, die in Aktien investieren möchten, ohne die Zeit für die Analyse einzelner Unternehmen zu haben, bieten Aktien-ETFs eine einfache Möglichkeit, in eine breite Palette von unterbewerteten Aktien zu investieren. Diese ETFs bündeln eine Vielzahl von Aktien und ermöglichen es dir, dein Risiko zu streuen, während du von den Prinzipien des Value Investing profitierst.

Ein Beispiel für einen solchen ETF ist der iShares MSCI World Value Factor ETF, der sich auf weltweit unterbewertete Aktien konzentriert. Mit einem Aktien-ETF investierst du in eine Vielzahl von Unternehmen, die nach den Prinzipien des Value Investing ausgewählt wurden, ohne dass du jedes Unternehmen einzeln analysieren musst.

Warum der richtige Zeitpunkt für Value-Aktien entscheidend ist

Wie bei jeder Anlagestrategie spielt auch beim Value Investing das Timing eine wichtige Rolle. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit ist es ratsam, den Markt genau zu beobachten und zu überlegen, wann der beste Zeitpunkt für einen Einstieg ist. Oft bieten sich besonders nach starken Marktrückgängen gute Gelegenheiten, um in Aktien zu investieren, da die Bewertungen dann besonders niedrig sind.

Es ist wichtig, nicht in Panik zu geraten, wenn die Börse schwankt, sondern ruhig und überlegt zu handeln. Erfolgreiche Investoren wissen, dass Krisen auch Chancen bieten. Wenn alle verkaufen, kannst du günstig einsteigen und von der späteren Erholung profitieren. Das erfordert Disziplin und den Mut, gegen den Strom zu schwimmen – zwei Eigenschaften, die erfolgreiche Value-Investoren auszeichnen.

Fazit: Geduld zahlt sich aus

Wenn du erfolgreich investieren möchtest, führt kaum ein Weg am Value Investing vorbei. Indem du in unterbewertete Unternehmen investierst, die vom Markt unterschätzt werden, kannst du überdurchschnittliche Renditen erzielen. Die besten Aktien bieten dir die Chance, von Unternehmen zu profitieren, die momentan unter ihrem inneren Wert gehandelt werden, aber enormes Potenzial haben.

Ob du in einzelne Aktien oder in Aktien-ETFs investierst, das Prinzip bleibt dasselbe: Kaufe günstig und warte, bis der Markt den wahren Wert der Unternehmen erkennt. Mit der richtigen Strategie, Geduld und einem klaren Fokus auf die wichtigsten Kennzahlen kannst du erfolgreich in Aktien investieren und stabile Gewinne erzielen.

Der Artikel In Value-Aktien investieren: Der ultimative Leitfaden ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Kursperformance von bis zu 506 %! Solltest du diese unbekannten Top-Performer aus 2024 noch kaufen?

506 % Aktienkursperformance im Jahr 2024? Ja, bei einzelnen Aktien war das möglich! Aber was macht diese besonderen Kursraketen aus? Kann man weitere, ähnliche Aktien identifizieren? Und viel wichtiger: Sollte man diese Top-Aktien auch jetzt noch kaufen? Fragen über Fragen.

In unserem neuesten Aktienwelt360-Sonderbericht beantwortet Chefredakteur und Gamechanger-Analyst Vincent Uhr exakt diese Fragen. Vielleicht sieht er auch eine bessere Alternative, die dir eines ermöglichen kann: Ähnlich starke Kurserfolge zu erzielen!

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt GRATIS zu lesen.

Henning Lindhoff besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024