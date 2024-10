IRW-News: Tudor Gold Corp.: Tudor Gold gibt positive metallurgische Ergebnisse für die Goldstorm-Lagerstätte in Treaty Creek im Herzen des goldenen Dreiecks im Nordwesten von British-Columbia bekannt

IRW-PRESS: Tudor Gold Corp.: Tudor Gold gibt positive metallurgische Ergebnisse für die Goldstorm-Lagerstätte in Treaty Creek im Herzen des goldenen Dreiecks im Nordwesten von British-Columbia bekannt

Vancouver, British Columbia, Kanada, 24. Oktober 2024 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: H56) (OTC: TDRRF) (das "Unternehmen" oder "Tudor") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tudor-gold-corp/ - freut sich, ein Update der laufenden metallurgischen Testarbeiten auf der Gold-, Kupfer- und Silberlagerstätte Goldstorm auf dem Projekt Treaty Creek im Goldenen Dreieck von British Columbia bekannt zu geben.

Zu den Höhepunkten der metallurgischen Tests auf der Subdomäne Lower CS-600 gehören:

- Die Flotationsgewinne in der Subdomäne Lower CS-600 betrugen bis zu 88,1 % Kupfer, 63,8 % Gold und 51,3 % Silber;

- Flotationstests bestätigten, dass aus der Subdomäne Lower CS-600 ein hochgradiges Kupferkonzentrat mit beträchtlichen Goldmengen produziert werden kann, das mehr als 29 % Kupfer mit beträchtlichen Gold- und Silbergehalten von 33 g/t bzw. 96 g/t aufweist;

Das Flotationsprogramm verwendet ein typisches Kupferflussdiagramm, um das oben erwähnte verkaufsfähige Kupferkonzentrat herzustellen. Weitere Flotationsversuche sind im Gange, um ein separates gold- und silberhaltiges Pyritkonzentrat herzustellen. Die positiven Ergebnisse der Flotation in Verbindung mit früheren oxidativen Laugungsmethoden (wie Druckoxidation oder Albion) bestätigen weiterhin die zuvor gemeldeten Goldgewinnungsraten von 90 % für den Bereich Lower CS-600. Das Testprogramm wurde mit ausreichender Strenge konzipiert und durchgeführt, um eine zukünftige Preliminary Economic Assessment (PEA) zu unterstützen.

Ken Konkin, President & CEO von Tudor Gold, sagte zu den Ergebnissen: "Wir sind mit den Ergebnissen der Flotationstests mit geschlossenem Kreislauf aus dieser Phase der metallurgischen Tests mit Material aus dem unteren Teil der Domäne CS-600 (CS-600L) sehr zufrieden. Wir schätzen, dass sich mehr als 50 % der Domäne CS-600 im unteren Teil (der Subdomäne CS-600L) befinden. Durch ein einfaches Flotationsverfahren mit Grobreinigung konnten wir ein außerordentlich sauberes, hochgradiges Konzentrat mit ausgezeichneten Metallgewinnungsraten von über 88 % für Kupfer und etwa 64 % für Gold herstellen. Die Subdomäne CS-600L befindet sich im selben Gebiet, in dem auch der neu entdeckte hochgradige Goldkomplex Supercell-1 (SC-1) liegt. Unser Ingenieurteam hat erste metallurgische Tests empfohlen, die mit dem Material aus den SC-1-Bohrlochabschnitten durchgeführt werden sollen. Die SC-1-Mischprobe wird für metallurgische Tests an SGS Labs versandt werden.

Unser Konzept sieht vor, dass wir uns auf das hochgradige Gebiet SC-1 konzentrieren, um die Möglichkeit zu untersuchen, so viel hochgradiges Gold wie möglich zu gewinnen, während wir möglicherweise die Infrastruktur für den Zugang zum Gebiet CS-600L ausbauen. Der Plan sieht vor, dieselben Grubenbaue des Supercell-Komplexes zu verwenden, um das Gebiet CS-600 zu erschließen. Diese jüngsten Ergebnisse aus dem Gebiet CS-600L verringern das Risiko des Projekts Goldstorm im Hinblick auf die metallurgischen Eigenschaften der Kupfer-Gold-Mineralisierung erheblich und werden in einer zukünftigen Preliminary Economic Assessment (PEA) verwendet werden.

Darüber hinaus haben zwei goldhaltige Domänen, 300H und DS5, bei früheren Oxidations-/Cyanidationstests eine hohe Goldgewinnung gezeigt, wobei die Ergebnisse beim Albion-Verfahren eine Goldgewinnung von über 94 % und bei Druckoxidationstests eine Goldgewinnung von über 98 % ergaben. Wir konnten erfreulicherweise feststellen, dass bei keiner der durchgeführten Oxidations-/Laugungstests schädliche Verbindungen gebildet wurden, was es unserem technischen Team ermöglichen wird, Trade-Off-Studien zum Verhältnis zwischen Gewinnung und Kosten für jedes Verfahren durchzuführen. In Anbetracht der günstigen metallurgischen Testergebnisse, die mit diesem Schwerkraft-/Flotations-System für die Subdomäne CS-600L erzielt wurden, werden die Erprobung und die mögliche Erweiterung des hochgradigen Goldkomplexes SC-1 in Zukunft unser Hauptaugenmerk sein. Zusätzliche Tests werden auch empfohlen, um den nördlichsten Teil von CS-600 (CS-600N) zu untersuchen, der bisher noch nie erprobt wurde, sowie weitere Tests auf dem oberen CS-600 (CS-600U). Der untere Teil von CS-600 verfügt jedoch über ein ausreichendes Volumen, um 40.000 Tonnen pro Tag über einen Zeitraum von 17 Jahren abzubauen und zu verarbeiten, wobei ein äußerst begehrtes Kupferkonzentrat mit guten Gold- und Silberanteilen entsteht. Das Ziel für die Treaty Creek Lagerstätte ist es, mindestens 500.000 Unzen AuEQ pro Jahr zu produzieren. Unsere Mineralverarbeitungsingenieure können die optimale Größe und Art der Mineralverarbeitung bestimmen, die für die Weiterentwicklung des Projekts in Betracht gezogen werden sollte. Dies wird Teil der PEA mit einer Reihe von Trade-Off-Studien sein, die den wirtschaftlichsten Weg für das Projekt Treaty Creek untersuchen.

GOLDSTORM DEPOSIT - Blickrichtung Südwest (220°/-10°)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77247/25102025_DE_TUD_PRcom.001.png

Abbildung 1: Klicken Sie auf diesen Link, um das obige Bild zu sehen

Metallurgische Testarbeiten und Ergebnisse:

Jüngste metallurgische Tests, die bei Blue Coast Research unter der Aufsicht von Tad Crowie, P. Eng. von JDS Energy & Mining Inc. durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass ein hochgradiges Kupferkonzentrat aus der Subdomäne Lower CS-600 produziert werden kann. Der Locked-Cycle-Test erzielte eine Gewinnung von 88,1 % Kupfer, 63,8 % Gold und 51,3 % Silber in einem Konzentrat mit einem Gehalt von mehr als 29 % Kupfer und 30 g/t Au bei Lower CS-600. Ein Locked-Cycle-Test gilt als wichtiger Schritt bei der Entwicklung eines Mineralaufbereitungs-Fließschemas, das die Flotation einschließt, da er die Auswirkungen der Recycle-Ströme auf den Gesamtprozess aufzeigt. Die Tests wurden mit Proben durchgeführt, die mit jenen übereinstimmen, die für die früheren metallurgischen Tests verwendet wurden, und die Gold- und Kupfergehalte von 0,91 g/t Au und 0,59 % Cu aufwiesen, was mit den Gehalten in der Subdomäne Lower CS-600 übereinstimmt.

Das aktuelle Flotationsfließbild folgt einer typischen Kupferflotationskreislaufkonfiguration mit Standard-Kupferflotationsreagenzien, wie in Abbildung 2 zu sehen ist. Das Primärmahlgut wurde bei den aktuellen Testarbeiten von einem P80 von 120 µm, das im vorangegangenen Testprogramm verwendet wurde, auf ein P80 von 75 µm reduziert, wodurch eine höhere Gesamtausbeute an Kupfer als zuvor erzielt wurde. Bei der Goldgewinnung wurden ähnliche Ergebnisse wie bei früheren Flotationsversuchen erzielt.

Flussdiagramm für den Test des verriegelten Zyklus:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77247/25102025_DE_TUD_PRcom.002.png

Abbildung 2 - Quelle: Blue Coast Research (2024)

Ein Grobkonzentrat-Mahlgutziel von P80 von 30 µm ermöglichte die Produktion eines hochgradigen Kupferkonzentrats mit über 29 % Kupfer und bedeutenden Gold- und Silbergehalten von 33 g/t Au und 96 g/t Ag für CS-600L.

Die Ergebnisse des Locked-Cycle-Tests für die kombinierten Produkte der letzten drei Zyklen des Tests (Zyklen 4, 5 und 6) sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Beim Locked-Cycle-Test wurde nach den ersten beiden Zyklen Stabilität erreicht, was zeigt, dass das Fließschema stabil ist, und die Testergebnisse bestätigt.

Höhepunkte der 2024 Locked Cycle Tests in der unteren CS-600 Sub-Domain:

Produkt Gewicht Untersuchungen Vertrieb

Gramm % Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) S Au Ag Cu S

(%) % % % %

Reiniger 3 Conc 105.0 1.8 33.16 96.7 29.59 33.2 63.8 51.3 88.1 21.6

Reiniger 1 Schwanz 358.0 6.0 1.12 9.20 0.7 4.9 7.4 16.7 7.0 10.9

Rauher Schwanz 5532.7 92.3 0.28 1.14 0.03 1.97 28.8 32.0 4.9 67.5

Berechnete Förderhöhe 5995.7 100.0 0.91 3.30 0.59 2.69 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabelle 1 - Quelle: Blue Coast Research (2024)

Der hohe Gehalt an Kupferkonzentrat sowie die hohen Gold- und Silbergehalte, die bei diesem Test erzielt wurden, deuten darauf hin, dass es Möglichkeiten gibt, den Kreislauf härter zu ziehen, um die Gesamtmetallgewinnung zu erhöhen.

QA/QP

Das metallurgische Programm wurde von Blue Coast Research aus Nanaimo, B.C., durchgeführt, das ausgewählt wurde, um eine weitere mineralogische Bewertung des Probenmaterials von Goldstorm vorzunehmen. Die metallurgischen und mineralogischen Arbeiten wurden unter der Aufsicht von Tad Crowie, P. Eng. von JDS Energy & Mining Inc. durchgeführt, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101. Herr Crowie hat diese Pressemeldung geprüft und dem Inhalt zugestimmt.

Ken Konkin, P.Geo, President und CEO von Tudor Gold, ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, die für das Projekt verantwortlich ist. Herr Konkin hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

SGS und Blue Coast wenden standardmäßige QA/QC-Probenahmeverfahren an, um genaue und repräsentative Tests zu gewährleisten.

Über Treaty Creek

Das Projekt Treaty Creek beherbergt die Lagerstätte Goldstorm, die ein großes Gold-Kupfer-Porphyr-System umfasst, sowie mehrere andere mineralisierte Zonen. Wie im "NI-43-101 Technical Report for the Treaty Creek Project" vom 5. April 2024, der von Garth Kirkham Geosystems und JDS Energy & Mining Inc, verfügt die Goldstorm-Lagerstätte über eine angezeigte Mineralressource von 27,87 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,19 g/t AuEQ (21,66 Moz Gold mit einem Gehalt von 0,92 g/t, 2,87Blbs Kupfer mit einem Gehalt von 0,18 %, 128,73 Moz Silber mit einem Gehalt von 5,48 g/t) und eine abgeleitete Mineralressource von 6.03 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,25 g/t AuEQ (4,88 Moz Gold mit einem Gehalt von 1,01 g/t, 0,503 Blb Kupfer mit einem Gehalt von 0,15 %, 28,97 Moz Silber mit einem Gehalt von 6,02 g/t), mit einem Cutoff-Gehalt von 0,7 g/t AuEQ und einem Cutoff-Gehalt von 0,75 g/t AuEQ im Untergrund. Die Goldstorm-Lagerstätte wurde in drei dominante Mineraldomänen und mehrere kleinere Mineraldomänen unterteilt. Der Bereich CS-600 besteht größtenteils aus einem intrusiven Zwischengestein und beherbergt den Großteil der Kupfermineralisierung innerhalb der Lagerstätte Goldstorm. CS-600 weist eine angezeigte Mineralressource von 15,65 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,22 g/t AuEQ (9,99 Moz Gold mit einem Gehalt von 0,78 g/t, 2,73 Blbs Kupfer mit einem Gehalt von 0,31 %, 73,47 Moz Silber mit einem Gehalt von 5.71 g/t) und eine abgeleitete Mineralressource von 2,86 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,20 g/t AuEQ (1,87 Moz Gold mit einem Gehalt von 0,79 g/t, 0,48 Blbs Kupfer mit einem Gehalt von 0,29 %, 13,4 Moz Silber mit einem Gehalt von 5,63 g/t). Die Lagerstätte Goldstorm bleibt in alle Richtungen offen und erfordert weitere Explorationsbohrungen, um die Größe und Ausdehnung der Lagerstätte zu bestimmen.

Über Tudor Gold

TUDOR GOLD CORP. ist ein Edel- und Basismetall-Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Claims im Goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada), einem Gebiet, das produzierende und ehemals produzierende Minen sowie mehrere große Lagerstätten beherbergt, die sich einer möglichen Erschließung nähern. Das 17.913 Hektar große Projekt Treaty Creek (an dem TUDOR GOLD mit 60 % beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das Grundstück KSM von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Grundstück Brucejack von Newmont Corporation.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS DER

TUDOR GOLD CORP.

"Ken Konkin"

Ken Konkin

Präsident und Hauptgeschäftsführer

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.tudor-gold.com oder kontaktieren Sie uns:

Chris Curran

Leiter der Abteilung Unternehmensentwicklung und Kommunikation

Telefon: (604) 559 8092

E-Mail: chris.curran@tudor-gold.com

Oder

Patrick Donnelly

Vizepräsident für Kapitalmärkte

Telefon: (604) 559 8092

E-Mail: patrick@tudor-gold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtige Aussagen über zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. "Zukunftsgerichtete Informationen" umfassen unter anderem Aussagen zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht, einschließlich des Abschlusses und der voraussichtlichen Ergebnisse geplanter Explorationsaktivitäten. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden ergriffen", "auftreten" oder "erreicht werden" oder die negative Konnotation davon.

Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, unter anderem darauf, dass die geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens rechtzeitig abgeschlossen werden. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Geschäftsleitung zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Plänen oder Erwartungen des Unternehmens abweichen, zählen Risiken in Bezug auf die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten, schwankende Goldpreise, mögliche Ausfälle und Verzögerungen bei der Ausrüstung, Überschreitung der Explorationskosten, Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung, allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen, Änderungen durch die Aufsichtsbehörden, rechtzeitige Erteilung von staatlichen oder behördlichen Genehmigungen sowie andere Risiken, die hierin und von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder von den zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77247

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77247&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89901T1093

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.