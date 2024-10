Musk unterstützt Trump mit weiteren 44 Millionen Dollar an Super PAC

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington, 25. Oktober (Reuters) - Tesla-Chef und US-Milliardär Elon Musk hat in der ersten Oktoberhälfte weitere rund 44 Millionen Dollar an seine Pro-Donald-Trump-Gruppe gespendet.

Dies geht aus am Donnerstag veröffentlichten Bundesunterlagen hervor. Damit hat Musk seine Unterstützung für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump bei den Wahlen am 5. November noch einmal verstärkt.

Laut einem vorherigen Bericht für die Bundeswahlkommission hatte der Milliardär dem politischen Aktionskomitee in den drei Monaten zwischen Juli und September bereits rund 75 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt.

Die Spendengruppe America PAC konzentriert sich auf die Wahlbeteiligung in den für die Wahl wichtigsten umkämpften Bundesstaaten. Die Gruppe hat eigenen Angaben zufolge in der ersten Oktoberhälfte mehr als 47 Millionen Dollar ausgegeben.

America PAC verschenkt zudem jeden Tag eine Million Dollar an einen zufällig ausgewählten Unterzeichner seiner Online-Petition. Dafür kommen nur registrierte Wähler in umkämpften Staaten infrage. Das Justizministerium hat America PAC einen Brief geschickt, in dem es davor warnt, dass die Millionen-Dollar-Werbegeschenke gegen Bundesrecht verstoßen könnten, wie CNN am Mittwoch berichtete.

Die Trump-Kampagne ist bei der Wählerwerbung weitgehend auf externe Gruppen angewiesen. Das vom reichsten Mann der Welt, Elon Musk, gegründete Super PAC spielt damit eine überragende Rolle bei der US-Präsidentschaftswahl, bei der Trump mit der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris Kopf an Kopf liegt.

(Bericht von Jason Lange in Washington und Alexandra Ulmer in San Francisco, geschrieben von Esther Blank)