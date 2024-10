Silberpreis: Gewinnmitnahmen nach Höhenflug – 35er-Marke weiter im Fokus

Nachdem der Silberpreis in dieser Woche zwischenzeitlich mit der Marke von 35 Dollar auf Tuchfühlung gehen konnte, überwiegen am letzten Tag der Handelswoche zunächst die negativen Vorzeichen. Die bestimmende Thematik am Markt dürfte weiterhin die US-Präsidentschaftswahl sein. Auch die geldpolitischen Entwicklungen sollten Anleger weiterhin im Auge behalten.

US-Wahl bleibt entscheidender Faktor – Entwicklung der „Swing States“ im Blick

Die US-amerikanische Präsidentschaftswahl wirft zusehends ihre Schatten voraus, welche am 05. November über die Bühne geht. Nach wie vor liefern sich Kamala Harris aus dem Lager der Demokraten und der Republikaner Donald Trump ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am heutigen Freitag liegt Trump dem Analyseportal Predictl zufolge mit 58 Pence vor Kamala Harris (44 Pence).

In den Fokus der US-Wahl dürfte nicht zuletzt auch die Entwicklung der sogenannten „Swing States“ rücken, welche Medienberichten zufolge einen entscheidenden Faktor in den Wahlen darstellen dürften.