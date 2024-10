GNW-Adhoc: Durchbruch beim Blue Laser Scanning: Der Revopoint Metro X 3D Scanner erscheint auf Kickstarter!

^SHENZHEN, China, Oct. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Als innovatives Unternehmen

im Bereich 3D-Scantechnologie freut sich Revopoint, sein neuestes Produkt vorzustellen, den Revopoint MetroX 3D Scanner (https://revo.ink/brandnews). Die Kickstarter-Kampagne hat begonnen am 15. Oktober und läuft bis zum 14. November. In nur 4 Stunden haben mehr als 1200 Unterstützer über 1 Million US-Dollar zugesagt und damit das Finanzierungsziel der Kampagne weit übertroffen. Dies zeigt die hohe Anerkennung, die Revopoint genießt, und die Begeisterung der Prosumer für MetroX. MetroX (https://revo.ink/brandnews) ist ein vielseitiger 3D-Scanner, der blaue Laser- und blaue Strukturlichttechnologie kombiniert. Die 4 Scanmodi bieten Ihnen die passenden Werkzeuge, um jeden Aspekt von kleinen bis mittelgroßen Objekten optimal zu erfassen, von flachen Flächen bis hin zu komplexen Details. Vier Scanmodi (a) Kreuzlinienlaser: Vierzehn gekreuzte Linien scannen große Flächen schnell mit einer Geschwindigkeit von bis zu 800.000 Punkten pro Sekunde. Für glänzende oder schwarze Bereiche ist kein Scanspray erforderlich. (b) Parallel-Linienlaser: Sieben leistungsstarke parallele blaue Laserlinien werden projiziert, um feine Details, Kanten und komplexe Oberflächen präzise zu erfassen. (c) Strukturiertes Vollfeldlicht: Die Verwendung von blauem strukturiertem Licht ermöglicht eine Scangeschwindigkeit mit bis zu 7 Millionen Punkten/Sekunde für eine effiziente Erfassung von Punktwolken. Dieser Modus ermöglicht auch das markerfreie Scannen von detailreichen Objekten, wodurch der Prozess vereinfacht und die Einrichtungszeit verkürzt wird. (d) Automatischer Drehteller: Die freihändige Einrichtung ermöglicht es dem Benutzer, den MetroX auf einem Tisch zu platzieren und Objekte automatisch mit dem zweiachsigen Drehteller und strukturiertem Vollfeldlicht zu scannen. Hohe Präzision und Genauigkeit MetroX (https://revo.ink/brandnews) erfasst sowohl detailreiche als auch detailarme Objekte mit bemerkenswerter Wiedergabetreue - mit einer Präzision von bis zu 0,01 mm, einer Genauigkeit von 0,03 mm und einem verschmolzenen Punktabstand von bis zu 0,05 mm. Nahtloser Workflow Die kostenlose Begleitsoftware Revo Scan optimiert den Scan- und Nachbearbeitungsworkflow und umfasst Punktwolkenfusion, Netzgenerierung, Bearbeitung sowie Import-/Exportoptionen. Außerdem wird eine Vielzahl von Dateiformaten unterstützt, so dass eine vollständige Kompatibilität mit Software von Drittanbietern wie Quicksurface, Geomagic Wrap und Geomagic Control gewährleistet ist. Während der Kickstarter-Kampagne wird Revopoint Quicksurface als Add-on für vollständige Scan-to-CAD-Funktionen zu einem attraktiven Preis anbieten. Professionelle Lösungen MetroX (https://revo.ink/brandnews) ermöglicht Profis eine verbesserte 3D- Modellierung in den Bereichen Reverse Engineering, Qualitätskontrolle, additive Fertigung und Rapid Prototyping mit metrologischer Genauigkeit zu einem attraktiven Preis. Holen Sie sich jetzt Ihr MetroX für nur 669 USD (UVP 999 USD) auf Kickstarter (https://revo.ink/brandnews). Kontaktinformationen: Adresse: 6/F, Manulife Place,348 Kwun Tong Road, KL, Hongkong E-Mail: brand@revopoint3d.com (mailto:brand@revopoint3d.com) Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3a6a5785-3c51-4a2c-b967- 3c497510a016 °