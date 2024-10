Litauen nach Wahl vor Machtwechsel - Außenpolitik soll bleiben

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Vilnius (Reuters) - Das Nato- und EU-Mitglied Litauen steht nach der zweiten Runde der Parlamentswahl vor einem Regierungswechsel.

Die mit Koalitionspartnern regierende konservative Vaterlandsunion von Ministerpräsidentin Ingrida Simonyte räumte am Sonntag ihre Wahlniederlage ein. Stärkste Kraft wurden die Sozialdemokraten unter ihrer Vorsitzenden Vilija Blinkeviciute, die eine Koalition mit zwei anderen kleineren Parteien anstrebt. Während die Sozialdemokraten Änderungen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik angekündigt haben, wollen sie den Abgrenzungskurs des Landes gegenüber Russland und hohe Verteidigungsausgaben beibehalten.

Vorläufigen Zahlen der Wahlbehörde zufolge wurden die Sozialdemokraten mit 52 der 141 Parlamentssitze stärkste Kraft. Damit bestätigte sich der Trend der ersten Wahlrunde von Mitte Oktober. Die Vaterlandsunion von Ministerpräsidentin Simonyte kam demnach mit 28 Sitzen auf den zweiten Platz. Als mögliche Koalitionspartner der Sozialdemokraten gelten die Partei Für Litauen (14 Sitze) sowie der Bund der Bauern und der Grünen (8 Sitze).

Litauen, das zur östlichen Flanke der Nato und der Europäischen Union (EU) gehört, grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und an Belarus, einen engen Verbündeten Russlands. Einer Umfrage vom Mai zufolge halten drei Viertel der Litauer einen russischen Angriff in naher Zukunft für möglich. Nach Schätzungen der Nato wird der baltische Staat mit seinen 2,9 Millionen Einwohnern in diesem Jahr rund drei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für das Militär ausgeben.

