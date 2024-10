Motorola Solutions Aktie – Von einer starken Saisonalität profitieren

Die Anleger dürften in der kommenden Woche gespannt auf den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl warten. Anschließend könnte die Herbst- und schließlich die Jahresendrally ein wichtiges Thema an der Wall Street sein. Vor allem ab Ende Oktober ist an den US-Börsen der Beginn einer starken saisonalen Phase zu beobachten. Dies gilt auch bei der Motorola Solutions-Aktie. Die Anteilsscheine des US-amerikanischen Anbieters für Kommunikatiopnslösungen setzt statistisch betrachtet ab dem 30. Oktober zur Stärke an. Die Trendphase endet dann am 28. November. In den zurückliegenden zehn Jahren konnte jedes Jahr ein durchschnittliches Plus von rund 6,5% erzielt werden.

Korrektur könnte bis zum Mittelwert gehen

Kurzfristig könnte der derzeitige Rücksetzer noch bis in den Bereich bei 447,00 USD weiter gehen. Dort liegt die so genannten Regressionsgerade, der auch als der statistische Mittelwert bezeichnet werden. Zuvor war die obere Standardabweichung annähernd erreicht wurde. Nun geht es in Richtung des besagten Mittelwertes. Nach einem möglichen Test der genannten Marke wäre anschließend die obere Standardabweichung bei aktuell 497,00 USD das Ziel der Reise.