Die Woche startete mit einem Freudensprung in den Indizes, da die Lage im Nahen Osten auch nach der "Antwort" Israels auf die jüngsten Angriffe des Iran, nicht weiter eskaliert ist. Doch der Dax schüttelt die frühen Gewinne schnell wieder ab und rutscht ins Minus.

Nicht ganz unschuldig daran ist die Aktie von Porsche, denn das Unternehmen hat es geschafft, die schwachen Erwartungen der Analysten noch zu unterbieten. Martin schaut hier auf die Faktenlage. Deutlich besser sah es dafür am Freitag bei HelloFresh aus. Die Anleger feiern die jüngsten Ergebnisse, allerdings muss sich erstmal zeigen, ob diese Marktbewegungen nachhaltig sind.

In den USA stehen viele Werte an wichtigen charttechnischen Marken, bevor die großen Technologie-Werte in die Berichtssaison einbiegen. Tesla hat die Zahlen schon hinter sich und die Aktie springt ebenfalls an ein wichtiges Ausbruchsniveau. Was nun wichtig ist, dazu mehr in der Sendung.

Direkt zum Video auf YouTube