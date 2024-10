Tausende Georgier protestieren in Tiflis gegen offizielles Wahlergebnis

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tbilisi (Reuters) - In Georgien sind Tausende Menschen dem Aufruf zu Protesten gegen das offizielle Ergebnis der Parlamentswahl vom Samstag gefolgt.

Sie versammelten sich am Montagnachmittag vor dem Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Tiflis, meldeten Reporter der Nachrichtenagentur Reuters. Präsidentin Salome Surabischwili hat zu der Kundgebung aufgerufen. Sie wirft der Regierungspartei Georgischer Traum die Manipulation der Wahlen vor. Nach Angaben von Behörden hat der Georgische Traum die Wahl mit knapp 54 Prozent klar gewonnen. Surabischwili und unabhängige Nachwahlbefragungen sehen dagegen den Georgischen Traum bei rund 40 Prozent. Die Kundgebung verlief zunächst friedlich.

Der Georgische Traum strebt eine engere Anbindung an Russland an, während die Opposition Georgien zum Mitglied der Europäischen Union machen möchte. Beobachter fürchten nun eine ähnliche Entwicklung wie in Belarus. Dort hatte der pro-russische Präsident Alexander Lukaschenko nach Behördenangaben 2020 die Präsidentenwahl gewonnen, deren Ergebnis nach Angaben der belarussischen pro-europäischen Opposition und europäischer Beobachter gefälscht wurde. Es folgten monatelange Massenproteste, die mit massivem Einsatz von Sicherheitskräften erstickt wurden. Führende Oppositionelle wurden entweder inhaftiert oder flohen ins Ausland.

(Bericht von Felix Light und Lucy Papachristou, geschrieben von Hans Busemann; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)