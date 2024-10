Estithmar Holding gibt seine Finanzergebnisse für den am 30. September 2024 endenden Zeitraum bekannt und verzeichnet einen Gewinnanstieg von 15 % auf 353 Mio. QAR, da sich die Wachstumsdynamik fortsetzt

Estithmar Holding Q.S.P.C. gab seine Finanzergebnisse für den am 30.September 2024 endenden Neunmonatszeitraum bekannt.

Announcing its financial results for the period ended September 30, 2024 (Graphic: AETOSWire)

Die Ergebnisse zeigten einen Anstieg des Nettogewinns um 15 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der 353 Mio. QAR erreichte, gegenüber 307 Mio. QAR im Vorjahr. Die Einnahmen stiegen ebenfalls um 32 % und beliefen sich auf 2,9 Mrd. QAR. Der Bruttogewinn des Unternehmens beläuft sich auf 719 Mio. QAR im Vergleich zu 568 Mio. QAR im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was einem Anstieg von 26 % entspricht. Das Unternehmen erzielte ein EBITDA von 573 Mio. QAR, während der Gewinn pro Aktie um 11 % auf 0,099 QAR stieg. Die gemeldeten Ergebnisse übertrafen die Prognosen, was auf die Entwicklung der Projekte des Unternehmens und den Erfolg seiner operativen Richtlinien zurückzuführen ist.

Estithmar Holding Healthcare Division, stetiges Wachstum sowohl lokal als auch regional

Die Gesundheitsabteilung Apex Health verzeichnete ein beträchtliches Wachstum, das auf die kontinuierliche Entwicklung ihrer Immobilien zurückzuführen ist, die sich erfolgreich als zuverlässiger Dienstleister etabliert haben. Die einzigartigen Dienstleistungen, die von den Krankenhäusern der Estithmar Holding angeboten werden, haben dazu geführt, dass die Krankenhäuser des Unternehmens, darunter das View Hospital in Zusammenarbeit mit Cedars-Sinai und das Korean Hospital, hervorragende Leistungen erbringen. Dank der schnellen Fortschritte bei lokalen Projekten wurden im dritten Quartal 2024 beim Bau des algerisch-katarischen Krankenhauses, das die Gesundheitsversorgung in Algerien revolutionieren soll, große Fortschritte erzielt. Darüber hinaus verwaltet und betreibt die Estithmar Holding über ihre Tochtergesellschaft Apex Health weiterhin das Imam Al-Hassan Al-Mujtaba Hospital und das Al-Nasiriya Teaching Hospital im Irak.

Vielversprechende Ergebnisse für die Immobilienentwicklung und den Tourismussektor

Die Insel Al Maha, ein Projekt der Estithmar Holding, bietet den Einwohnern und Besuchern Katars ein besonderes Erlebnis im Bereich Freizeittourismus. Täglich kommen durchschnittlich 10.000 Besucher, und es wird mit einem Anstieg der Besucherzahlen gerechnet, wenn das Wetter besser wird und die Herbst- und Wintersaison beginnt, die mit den Feiertagen in Katar und den Nachbarländern zusammenfällt. Im dritten Quartal wurden auch alle Vorbereitungen für den Start der dritten Saison von Lusail Winter Wonderland abgeschlossen, das in den beiden vorangegangenen Saisons Hunderttausende Besucher angezogen hatte. Die Bauarbeiten für das Rixos-Baghdad-Projekt in der irakischen Hauptstadt und das Rosewood-Malediven-Projekt gehen weiter. Das Rixos Baghdad bietet ein einzigartiges Wohn- und Hotelerlebnis im Irak. Die erstklassigen Einrichtungen spiegeln den luxuriösen Charakter der globalen Hotelmarke wider und versprechen einen bemerkenswerten Sprung in der touristischen Infrastruktur Bagdads. Das Projekt Rosewood Maldives ist ein luxuriöses Tourismusprojekt, das das Interesse an gehobenem Inseltourismus und Resorts wecken soll.

Der Dienstleistungssektor expandiert regional, nachdem er die lokale Führung übernommen hat

Die Aufnahme der Geschäftstätigkeit in Saudi-Arabien hat die Einnahmen gesteigert und den Beitrag des Sektors zum Gewinn erhöht. Die lokale Leistung übertraf die Erwartungen, was hauptsächlich auf die Catering-Dienstleistungen zurückzuführen ist. Die Expansion des Sektors in den Bereich Facility-Management-Dienstleistungen in Katar und Jordanien hat ebenfalls zum Umsatzwachstum beigetragen, indem ein umfassendes Dienstleistungsangebot bereitgestellt wurde, das den Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis bietet. Die Ergebnisse und Erweiterungen des Sektors auf lokaler und regionaler Ebene deuten auf ein anhaltendes Wachstum bis zum Ende des laufenden Jahres hin.

Spezialisierte Vertragsbranche setzt ihre regionalen Erfolge fort

Der Sektor für Spezialaufträge erzielt durch seine regionale Expansion weiterhin positive Ergebnisse, insbesondere in Saudi-Arabien, wo er an Großprojekten wie NEOM, dem Roten Meer und Amaala beteiligt ist. Über ihre Tochtergesellschaft Elegancia Arabia hat die Estithmar Holding eine bedeutende Rolle bei der Stadtentwicklung im Königreich gespielt und sich zu einem vertrauenswürdigen Partner bei Weltklasseprojekten entwickelt, darunter Haustechnikarbeiten für erstklassige Hotels und Resorts, Ausstattungsdienstleistungen für Flughäfen, Wohnanlagen und andere.

Internationales Vertrauen in die Leistung der Gruppe mit anhaltendem Wachstum und steigenden Investitionen

Im dritten Quartal brachte die Estithmar Holding ein Sukuk im Wert von 500 Mio. QAR an der LSE (London Stock Exchange) an die Börse. Dies war die erste Notierung an der LSE, die auf katarische Rial lautete. Der Sukuk stieß bei Investoren und staatlichen wie nichtstaatlichen Institutionen auf großes Interesse. Die Liste der Investoren war vielfältig und umfasste Banken, Versicherungsgesellschaften und Vermögensverwalter. Darüber hinaus sicherte sich die Estithmar Holding eine Reihe internationaler Partnerschaften und Vereinbarungen, die darauf abzielen, die Entwicklungspläne des Unternehmens zu verbessern und zu unterstützen, insbesondere eine Absichtserklärung mit der italienischen SACE-Gruppe für Finanzversicherungen. Die Absichtserklärung zielt darauf ab, die Expansionspläne der Estithmar Holding zu unterstützen und die Exporte italienischer Unternehmen zu fördern.

Beide Meilensteine unterstreichen das Vertrauen, das die Estithmar Holding in ihrer Wachstumsgeschichte regional und international gewinnt.

Quelle:AETOSWire

Nesrine Nacef

n.nacef@estithmarholding.com