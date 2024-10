Volkswagen vor "wesentlichen und schmerzhaften Entscheidungen"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Volkswagen-Kernmarke muss nach den Worten von Finanzchef Arno Antlitz mit "wesentlichen und schmerzhaften Entscheidungen" zurück in die Erfolgsspur gebracht werden.

"Die Marke Volkswagen baut hervorragende Autos, verdient aber nicht ausreichend, um aus eigener Kraft in die Zukunft zu investieren", sagte Antlitz am Mittwoch. Gewinne aus China könnten dieses Defizit vorerst nicht mehr ausgleichen. Nach neun Monaten stehe ein operativer Gewinn von nur 1,3 Milliarden Euro fast fünf Milliarden Euro an Entwicklungs- und Investitionskosten, vor allem für den Umstieg auf Elektroautos gegenüber. Die Barmittel lägen bei minus einer Milliarde Euro.

Preiserhöhungen sind Antlitz zufolge kein Ausweg aus der angespannten Lage. Denn das Angebot sei durch Überkapazitäten groß, während die Nachfrage gesunken sei. Gleichzeitig stiegen die Produktionskosten in Deutschland. "Deswegen haben wir nur eine Möglichkeit: Wir müssen die Kosten senken und die Produktivität steigern, gerade in den deutschen Werken", bekräftigte er. "Wir stehen vor wesentlichen und schmerzhaften Entscheidungen." Auf Fragen nach möglicher Hilfe durch die Politik erklärte Antlitz, VW müsse seine Kostenprobleme selbst angehen.

Die europäische Autoindustrie müsse ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern, um der wachsenden Konkurrenz chinesischer Hersteller in Europa zu begegnen, mahnte der VW-Manager. Die EU-Strafzölle gegen E-Autoimporte aus China seien dabei nur Zeitverschwendung.

