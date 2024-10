ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Volkswagen Vorzüge auf 110 Euro - Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Volkswagen von 128 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen des Autokonzerns habe er seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2024 und 2025 um jeweils 9 Prozent reduziert, schrieb Analyst Jose Asumendi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2024 / 00:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2024 / 04:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------