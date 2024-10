EQS-News: AUTO1 Group weitet digitale Händlerfinanzierung auf Belgien und die Niederlande aus

EQS-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

AUTO1 Group weitet digitale Händlerfinanzierung auf Belgien und die Niederlande aus

Die AUTO1 Finanzierung steht nun auch Partnerhändlern in Belgien und den Niederlanden zur Verfügung, nachdem sie in Deutschland, Frankreich, Spanien und Österreich bereits große Erfolge verzeichnet hat.

Die erweiterte Verfügbarkeit treibt weiteres Wachstum und Profitabilität der AUTO1 Group voran.

Berlin, 31. Oktober 2024 – AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen, gab heute die Ausweitung der AUTO1 Finanzierung auf Belgien und die Niederlande bekannt. Die innovative Finanzierungslösung des Unternehmens ermöglicht es Partnerhändlern, ihr Geschäft auszubauen, indem sie Fahrzeuge von AUTO1.com, Europas größter Handelsplattform für Gebrauchtwagen, ohne den Einsatz ihres eigenen Kapitals erwerben können.

Einfache und schnelle Finanzierung für Händler

Die AUTO1 Finanzierung integriert sich nahtlos in die AUTO1.com-Plattform und ermöglicht es Händlern, Fahrzeuge nach dem Kauf mit einem einzigen Klick zu finanzieren und in Sekundenschnelle die Freigabe dafür zu erhalten. Mit ihrem Produkt hat AUTO1 Group Einkaufsfinanzierungen revolutioniert und bietet nun die einfachste, bequemste und transparenteste Lösung auf dem Markt für Händler an. Gebrauchtwagenhändler erhalten ihre Fahrzeuge und Dokumente deutlich schneller im Vergleich zu externen Einkaufsfinanzierungen.

Durch die Bereitstellung einer nahtlosen und effizienten Finanzierungslösung ist die AUTO1 Group bestens aufgestellt, den Absatz zu steigern und die Händlerbindung weiter zu stärken. „AUTO1 Finanzierung stellt für uns eine äußerst attraktive Geschäftsmöglichkeit dar und wird ein wesentlicher Treiber für zukünftiges Umsatz- und Gewinnwachstum sein“, sagte Markus Boser, CFO der AUTO1 Group.„Es freut mich, dass unser Team die AUTO1 Finanzierung erfolgreich in zwei weiteren Märkten eingeführt hat. Damit ermöglichen wir mehr Partnern mehr Fahrzeuge von uns zu kaufen, ihre Gewinne zu steigern und gemeinsam mit uns organisch zu wachsen.“

Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group, ergänzte: „Im zweiten Quartal haben bereits über 1.700 Partnerhändler unseren AUTO1 Finanzierungsservice in verschiedenen Märkten genutzt und umso mehr freuen wir uns, dieses Produkt jetzt auch unseren niederländischen und belgischen Partnern anbieten zu können. Mit unserer Finanzierung bieten wir unseren Gebrauchtwagenhändlern eine schnelle und einfache Lösung, um ihr Geschäft weiter auszubauen.“[1]

Die Händlerfinanzierung der AUTO1 Group wurde im vierten Quartal 2023 in Deutschland eingeführt und ist derzeit zudem in Frankreich, Österreich, Spanien und nun auch in Belgien und den Niederlanden verfügbar. Die AUTO1 Group plant, die rasche Expansion der AUTO1 Finanzierung in ganz Europa fortzusetzen und sie in weiteren Märkten und für mehr Partner verfügbar zu machen.

Über AUTO1 Group

Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multimarken-Technologieunternehmen, das den besten Weg zum Kauf und Verkauf von Autos entwickelt. Die lokalen europäischen Verbrauchermarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Verbrauchern den schnellsten und einfachsten Weg, ihr Auto zu verkaufen. Die Händlermarke AUTO1.com ist Europas größte Handelsplattform für professionelle Autohändler. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Größe und operative Exzellenz, um das beste Kundenerlebnis für den Autokauf zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2023 einen Umsatz von 5,5 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien der Group im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt.

Mehr Informationen unter www.auto1-group.com

Investor Relations Kontakt

Philip Reicherstorfer

VP Group Treasury

Tel.: +49 (0)30 - 2016 38 213

Email: ir@auto1-group.com

Media Relations Kontakt

Christine Preyer

Director Communications & PR

Tel.: +49 (0)175 64 59 192

Email: press@auto1-group.com

