GNW-Adhoc: Luxus und Exklusivität kommen nach Barbados: Royalton CHIC Resorts feiert Premiere auf der Insel

(https://bluediamondresorts.com/), das vielfältigste Portfolio von All- Inclusive-Marken in der Karibik, freut sich, seine Expansion nach Barbados mit der Einführung des Royalton CHIC Barbados bekanntzugeben, einem eleganten und lebhaften All-Inclusive-Resort nur für Erwachsene, das im Frühjahr 2026 eröffnet wird. Nur 30 Minuten vom internationalen Flughafen von Barbados entfernt, an der begehrten Goldküste der Insel, die für ihre ruhigen karibischen Gewässer bekannt ist, verspricht dieses aufregende neue Anwesen, die Luxusreiseszene der Insel neu zu definieren, indem es die pulsierende Energie von Barbados mit der Lebendigkeit und Exklusivität der Royalton CHIC Resorts (https://www.royaltonresorts.com/resorts/chic) verbindet, einschließlich des markentypischen ?Party Your Way"-Konzepts - ein einzigartiger Ansatz, der in der Hotelbranche schnell an Bedeutung gewonnen hat. Die Gäste dieses All-Inclusive-Resorts werden vom ersten Moment an Energie und Luxus erleben. Das Resort wird über 220 moderne Suiten verfügen, die mit eleganten Akzenten und Anspielungen auf die lokale Kultur gestaltet sind und sowohl Privatsphäre als auch Raffinesse widerspiegeln. Jede Suite bietet entweder Meerblick, einen Zugang zum Schwimmbereich oder Meerblick und einen geräumigen Balkon, von dem aus man die ruhige Umgebung genießen kann. Wer sich verwöhnen lassen möchte, kann die exklusive Diamond Club(TM)-Suite buchen, die einen persönlichen Butler-Service, Zugang zu einer privaten Lounge, abgeschiedene Bereiche und erstklassige Annehmlichkeiten bietet, die jeden Aspekt des Aufenthalts verbessern. ?Wir freuen uns sehr, eine unserer Marken nach Barbados zu bringen. Die Menschen, die reiche Kultur und Geschichte, die natürliche Schönheit und die privilegierte Lage erfüllen Blue Diamond Resorts mit Stolz, da wir dieses Reiseziel endlich in unser Portfolio aufnehmen", so Jordi Pelfort, President von Blue Diamond Resorts. ?Dieses ikonische Reiseziel ist die perfekte Location für ein aufregendes Resort wie Royalton CHIC Barbados." Die Royalton CHIC Resorts haben sich aus einem traditionellen All-Inclusive- Modell entwickelt und bieten eine einzigartige Kombination aus entspannter Erholung und energiegeladener Unterhaltung. Dieses ausgeprägte Gleichgewicht zwischen Freizeit und Aufregung hat eine Vielzahl von modernen Reisenden angezogen. Wenn es ums Essen geht, bietet das Resort eine beeindruckende Auswahl an erstklassigen Restaurants, die die exquisite lokale und internationale Gastronomie, für die Barbados bekannt ist, würdigen. Den Gästen steht eine Vielzahl von Optionen zur Verfügung, darunter ein internationales Buffet, ein Spezialitäten-Steakhaus und ein Fusion-Restaurant, das die Küche der französichen Inseln anbietet. Das Highlight wird jedoch Level 12 sein, eine schillernde Bar und Lounge auf dem Dach, die der Öffentlichkeit zugänglich ist und von dem äußerst beliebten Level 18 im Royalton CHIC Cancun inspiriert wurde. Mit seinem weitläufigen Panoramablick ist dieser Ort der ultimative Hotspot für ein elektrisierendes Tagesleben, energiegeladene Veranstaltungen und lebhafte Zusammenkünfte. Mit seiner erstklassigen Lage bietet das Royalton CHIC Barbados seinen Gästen den perfekten Rahmen, um sich im Paradies zu entspannen und eine Atmosphäre zu genießen, die von ununterbrochener Unterhaltung geprägt ist. Ob Sie sich am Pool entspannen, sich im Royal Spa mit erstklassigen Behandlungen verwöhnen lassen oder an den lebhaften Royalton FIT-Kursen teilnehmen, es ist immer etwas los. Um die Spannung noch zu steigern, wird das markeneigene Unterhaltungsteam, die CHIC Angels, ein dynamisches Programm von Veranstaltungen und Aktivitäten veranstalten, die jeden Moment feiern. ?Dies wird der richtige Ort für erwachsene Reisende sein, die sich nach dem einzigartigen Reiz der Karibik sehnen und gleichzeitig in eine moderne und aufregende Umgebung eintauchen wollen", fügte Pelfort hinzu. Dieses innovative Resort stellt einen bedeutenden Moment für Barbados dar, da es das erste neue All-Inclusive-Resort dieser Art auf der Insel sein wird. Mit seiner pulsierenden Energie, den luxuriösen Annehmlichkeiten und der atemberaubenden Lage am Strand ist das Royalton CHIC Barbados auf dem besten Weg, die Hotellandschaft der Insel neu zu definieren und die erste Wahl für Erwachsene zu werden, die einen einzigartigen Aufenthalt in der Karibik suchen. Weitere Informationen finden Sie unter royaltonchicresorts.com (https://www.royaltonresorts.com/resorts/chic). 