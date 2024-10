OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank beteiligt sich an Finanzierung des ...

KfW IPEX-Bank beteiligt sich an Finanzierung des Megaprojekts Coastal Virginia Offshore Windfarm in den USA Frankfurt am Main (ots) - - Akquisition eines 50%-Anteils durch Stonepeak von Dominion Energy - Zulieferungen aus Deutschland und Europa - KfW IPEX-Bank als Coordinating Lead Arranger Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich in führender Rolle an einem weiteren großen Projekt der Energiewende in den USA. Der US-Infrastrukturinvestor Stonepeak erwirbt vom Energieerzeugungsunternehmen Dominion einen 50%-Anteil der im Bau befindlichen "Coastal Virginia Offshore Windfarm" vor der Küste von Virginia. Die Finanzierung der Akquisition wird von einem Konsortium von internationalen kommerziellen Banken bereitgestellt, in dem die KfW IPEX-Bank als Coordinating Lead Arranger agiert. Mit einer Gesamtkapazität von 2,6 Gigawatt wird die "Coastal Virginia Offshore Windfarm" nach ihrer für Ende 2026 geplanten Fertigstellung als größter Offshore-Windpark der USA bis zu 660.000 Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgen. Teile der Zulieferungen stammen dabei aus Deutschland und Europa, so zum Beispiel vom renommierten Unternehmen Siemens Gamesa, das für Lieferung und Installation von 176 Windturbinen verantwortlich zeichnet. "Wir sind stolz, bei diesem wegweisenden Leuchtturmprojekt für den wachsenden Markt der Erneuerbaren Energien in den USA mitzuwirken," so Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Ein weiteres Mal unterstreichen wir damit unser Engagement, die Energiewende weltweit weiter voranzutreiben." Pressekontakt: Dela Strumpf E-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.de Tel.: +49 69 7431-2984 http://www.kfw-ipex-bank.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/5899104 OTS: KfW IPEX-Bank