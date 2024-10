Vossloh hält Niveau beim operativen Gewinn trotz Umsatzrückgang

WERDOHL (dpa-AFX) - Der Schienen- und Verkehrstechnikkonzern Vossloh hat in den ersten neun Monaten des Jahres seinen operativen Gewinn trotz eines Umsatzrückgangs stabil gehalten. Zwar fiel der Konzernumsatz um rund sieben Prozent auf knapp 860 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Werdohl mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag dank Preiserhöhungen und profitablerer Geschäfte mit Betonschwellen mit 77,1 Millionen Euro aber auf dem Vorjahresniveau. Selbst die Kosten für die Übernahme des Betonschwellenspezialisten Sateba konnte Vossloh kompensieren. Damit schlug sich das Unternehmen etwas besser als von Analysten erwartet.

Der Vorstand sieht sich auf Kurs zu den Jahreszielen. Der Umsatz dürfte 1,16 bis 1,26 Milliarden Euro erreichen - nach 1,21 Milliarden im Vorjahr. Den Betriebsgewinn will Vossloh von 98,5 auf 100 bis 115 Millionen Euro steigern./ngu/mis