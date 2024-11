Bitcoin-Boom: Wer treibt die Bullen an? Gold veraltet? Wie BlackRock den Markt erobert!

Direkt zum Video auf YouTube

🔗 Hier geht’s zur Anmeldung für die digitale Blogger-Lounge von 23.10. bis 12.12.2024: https://www.anlegerclub.de/Digitale-Bloggerlounge





📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video: In diesem Video besprechen "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer, Boerse Stuttgart Group) und Krypto-Experte Roman Reher (Blocktrainer) über die aktuellen Entwicklungen im Bitcoin-Bullenmarkt und ziehen dabei Vergleiche zwischen Bitcoin und Gold in Hinblick auf Kurs und Inflation. Gemeinsam beleuchten sie das steigende institutionelle Interesse an Bitcoin, besonders durch große Akteure wie BlackRock und die Rolle von Bitcoin-ETFs. Auch politische Einflüsse und die Zukunft von Bitcoin stehen im Fokus, ebenso wie neue Bilanzierungsmethoden für Unternehmen, die in Bitcoin investieren.



Timestamps:

00:00 ► Bitcoin und der aktuelle Bullenmarkt

03:03 ► Inflation und Bitcoin: Ein Vergleich mit Gold

05:54 ► Institutionelles Interesse und politische Einflüsse

09:11 ► BlackRock und die Rolle der ETFs

11:56 ► Die Zukunft von Bitcoin und institutionelle Strategien

17:55 ► Steuerliche Aspekte von Bitcoin und ETPs

20:20 ► Unterschiede zwischen Bitcoin und ETFs in den USA

22:09 ► Die Bedeutung der Mining-Difficulty für Bitcoin

25:30 ► Mining und die Zukunft der Bitcoin-Hardware

29:15 ► Staatliches Mining und neue Akteure

32:06 ► Risiken und Chancen beim Cloud-Mining



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 01.11.2024 um 19:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.