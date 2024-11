GNW-Adhoc: Die westchinesische Stadt Weinan wird zum Zentrum für Druck und Verpackung

^WEINAN, China, Nov. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 23. bis 25. Oktober hat in

der in der nordwestchinesischen Stadt Weinan die Belt and Road Printing and Packaging Industry Development Conference 2024 stattgefunden. Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3399/eng) Auf der Konferenz, die von der Weinan Municipal People's Government veranstaltet wurde, kamen renommierte Experten, Wissenschaftler, Vertreter von Industrieverbänden und namhafte Unternehmen aus der Druck- und Verpackungsbranche zusammen, um Strategien für eine qualitativ hochwertige Entwicklung des Sektors zu erörtern und eine profitable Zukunft für alle Beteiligten in der Branche zu finden. Die Konferenz umfasste Präsentationen zur Investitionsförderung, hochrangige Gespräche und eine Ausstellung mit moderner Ausrüstung. Während der Veranstaltung wurden in der High-Tech-Entwicklungszone der Stadt Verträge für 24 Projekte im Gesamtwert von fast 24,9 Mrd. Yuan unterzeichnet. Durch die Präsentation der Errungenschaften der Druck- und Verpackungsbranche will Weinan mehr hochwertiges Kapital, Technologie und Talente anziehen, um die Entwicklung der gesamten Industriekette zu fördern und den Ruf der Stadt zu verbessern. Die Stadt, die als ?Kornkammer von Zentral-Shaanxi" bekannt ist, hat ihre lokalen Marken gefördert. Als eine der 20 Schlüsselbranchen in Weinan hat die Druck- und Verpackungsbranche ein industrielles Cluster mit 44 Schlüsselunternehmen für die Herstellung von Druckmaschinen gebildet, angeführt von Schlüsselunternehmen wie Shaanxi Beiren und Weinan Kesai Machinery and Electronic Equipment Co., Ltd. Die in Weinan hergestellten High-End- Tiefdruckmaschinen und Druckmaschinen-Steuerungssysteme haben einen Anteil von über 70 Prozent am Inlandsmarkt. Angesichts der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach Verpackungsprodukten macht Weinan die Branche hochwertiger, intelligenter und umweltfreundlicher. Es werden Anstrengungen unternommen, um die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Hochschulen und Forschung zu vertiefen, die politische Unterstützung zu verstärken und ein neues Muster der kooperativen Entwicklung anzustreben. Als wichtiger Knotenpunkt entlang der ?Belt and Road-Initiative" (BRI) und integraler Bestandteil des Großraums Xi'an hat Weinan freundschaftliche Beziehungen zu 18 Städten in 16 Partnerländern der Belt and Road-Initiative aufgebaut. Auch die Druck- und Verpackungsbranche ist im Zuge der BRI- Entwicklung auf dem Weg zu globalem Wohlstand. Verwandte Produkte aus Weinan sind in mehr als 30 Ländern und Regionen gut aufgenommen worden. Mit Blick auf die Zukunft ist Weinan bestrebt, die Druck- und Verpackungsbranche zur Förderung von Offenheit, Einbeziehung, Zusammenarbeit und Win-Win- Ergebnissen zu nutzen. Quelle: The Weinan Municipal People's Government °