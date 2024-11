New York: Etwas tiefer vor ereignisreicher Woche - US-Wahl, Fed-Entscheid

Die US-Börsen haben zum Wochenauftakt nach ihrer leichten Erholung am Freitag etwas nachgegeben. Angesichts einer sehr ereignisreichen Woche herrscht unter den Anlegern Zurückhaltung.

Am Dienstag findet in den USA die Präsidentschaftswahl statt. Zwischen Kamala Harris von der Demokratischen Partei und dem Republikaner und Ex-Präsidenten Donald Trump wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet. Zudem läuft die Berichtssaison weiter und am Donnerstag entscheidet die US-Notenbank Fed über die Leitzinsen.

Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial sank wenige Minuten nach dem Start-Gong am Montag um 0,40 Prozent auf 41.885 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,30 Prozent auf 5712 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,63 Prozent auf 19.908 Zähler.