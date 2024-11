ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt STMicro auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat STMicroelectronics von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 35 auf 20 Euro gesenkt. Lee Simpson sieht laut seiner am Montag vorliegenden Analyse 2025 Gegenwind für das Geschäft des Halbleiterunternehmens mit der Autobranche. Auch in anderen Branche sieht der Experte die Umsätze lediglich stabil. Eine Margenerholung werde vermutlich mau bleiben./ag/gl

