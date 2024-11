GNW-Adhoc: Die 18. Ausgabe der Global Citizenship Conference findet in Singapur statt

^LONDON, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mehr als 400 Teilnehmer aus über 50

Ländern werden zur 18. jährlichen Global Citizenship Conference (https://www.henleyglobal.com/events/18th-global-citizenship-conference) erwartet, die vom 27. bis 29. November in Singapur stattfindet. Diese jährlich stattfindende Veranstaltung wird von Henley & Partners (https://www.henleyglobal.com/), dem weltweit führenden internationalen Beratungsunternehmen im Bereich internationale Staatsbürgerschaft und Aufenthalt, organisiert und hat sich zur größten und bedeutendsten Konferenz zum Thema Investitionsmigration (https://www.henleyglobal.com/countries) entwickelt. An der Konferenz nehmen Präsidenten und Premierminister, hochrangige Minister und Regierungsbeamte, führende Wissenschaftler, Privatkundenberater und Vermögensverwalter sowie Finanz- und Wirtschaftsjournalisten teil. Das Konferenzprogramm für 2024 (https://www.henleyglobal.com/events/18th-global- citizenship-conference/agenda) bietet anspruchsvolle Inhalte zu den wichtigsten Entwicklungen, die die Mobilitätsoptionen wohlhabender Familien heute prägen. Die Konferenz wird sich mit rechtlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen sowie deren Auswirkungen, gesellschaftlichen Einflüssen auf den globalen Bürger, Trends bei der Investitions- und Vermögensmigration, regulatorischen und steuerlichen Veränderungen sowie dem sich wandelnden Konzept der Staatsbürgerschaft befassen. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich mit einigen der klügsten Köpfe der Welt über die neuesten Ideen zur internationalen Staatsbürgerschaft auszutauschen und zu lernen, wie sie die Chancen der globalen Mobilität nutzen können. Dr. Christian H. Kalin (https://www.henleyglobal.com/about/key-people/christian- h-kalin), Group Chairman of Henley & Partners, betont die aktuelle Relevanz der grenzüberschreitenden Vernetzung als Weltbürger. ?Die von uns als große Vermögensmigrationen bezeichneten Strömungen spiegeln einen globalen Trend wider, der durch geopolitische Instabilität, wirtschaftliche Unsicherheit, die Klimakrise und technologische Umbrüche vorangetrieben wird. Wohlhabende Menschen erkennen zunehmend, dass es in einer vernetzten Welt riskant ist, sich ausschließlich auf ein einziges Land als Wohnsitz oder Staatsbürgerschaft zu verlassen, selbst wenn es sich um ein wohlhabendes und demokratisches Land handelt. Sie sind nicht länger bereit, dieses Risiko einzugehen. Bei der Abwägung ihrer Optionen haben sie jedoch die Möglichkeit, sich über die weitreichenden Folgen ihrer Entscheidungen Gedanken zu machen. Wie kann Wohlstand nicht nur zum persönlichen Vorteil genutzt werden, sondern auch positive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben? Internationale Staatsbürgerschaft basiert auf der Überzeugung, dass wir Verantwortung über unsere eigenen Grenzen hinaus tragen - gegenüber unserer Gemeinschaft und der Welt als Ganzes. Ziel dieser Konferenz ist es, unsere Perspektiven durch gemeinsames globales Lernen zu erweitern und uns zu ermächtigen, sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene sinnvolle Veränderungen voranzutreiben." Zu den Hauptrednern (https://www.henleyglobal.com/events/18th-global- citizenship-conference/speakers) der Konferenz gehören Dickon Mitchell, Premierminister von Grenada und Dr. Terrance Drew, Premierminister von St. Kitts und Nevis. Mohamed Nasheed, ehemaliger Präsident der Malediven und derzeitiger Generalsekretär des Climate Vulnerable Forum, sowie hochrangige Regierungsvertreter aus Indonesien, Montenegro und dem Südpazifik werden ebenfalls Einblicke geben. Der legendäre globale Investor und Bestsellerautor Jim Rogers wird seine Sicht auf die globalen Finanztrends darlegen. Zu den weiteren Rednern gehören Dr. Parag Khanna, Gründer und CEO von Climate Alpha, Prof. Mehari Taddele Maru vom Europäischen Hochschulinstitut und der Johns Hopkins University, Irene Mia, Senior Fellow am International Institute for Strategic Studies, und Balaji Srinivasan, amerikanischer Technologieunternehmer, Investor und Autor von The Network State. Ein Höhepunkt der Konferenz wird das 2024 Global Citizen Award Dinner (https://www.henleyglobal.com/events/18th-global-citizenship-conference/award- dinner)am 28. November sein, bei dem eine herausragende Persönlichkeit ausgezeichnet wird, die sich für eine der globalen Herausforderungen einsetzt, vor denen die Menschheit heute steht. Der diesjährige Preisträger wird bei der Gala bekannt gegeben, die in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Schweizer Hilfsorganisation Andan Foundation (https://www.andan.org/) organisiert wird. Die Andan Foundation fördert die Eigenständigkeit von Geflüchteten durch Bildung, Unternehmertum und Beschäftigung. Der Reinerlös des Abends wird an sie gespendet. Für weitere Informationen und eine Medienakkreditierung für die 18. jährliche Global Residence and Citizenship Conference (https://www.henleyglobal.com/events/18th-global-citizenship-conference) kontaktieren Sie bitte: Sarah Nicklin Group Head of Public Relations sarah.nicklin@henleyglobal.com (mailto:sarah.nicklin@henleyglobal.com) °