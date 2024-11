GNW-Adhoc: Anryton führt MOL Utility Coin auf XT.com mit quantenresistenter Datensicherung über seine dezentrale Datenspeicherplattform ein

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anryton

(https://anryton.com/) Technologies gibt stolz den offiziellen Start seines Layer One Blockchain-Netzwerks bekannt, das innovative Lösungen für Dateneigentum, Sicherheit, Skalierbarkeit und Datenschutz bietet. Dieser Meilenstein fällt mit der Listung der nativen Kryptowährung MOL von Anryton als Utility Coin auf XT.com zusammen, einer vertrauenswürdigen Kryptowährungsbörse, die für ihre benutzerzentrierte Plattform bekannt ist. Gemeinsam unterstreichen diese Fortschritte das Engagement von Anryton, eine sicherere, dezentralisierte digitale Zukunft zu schaffen und neue Standards in der Blockchain-Technologie zu setzen. Neudefinition der Blockchain für Datenschutz und Sicherheit Das Layer-One-Netzwerk von Anryton adressiert einige der drängendsten Herausforderungen der Blockchain, darunter Skalierbarkeit, hohe Transaktionsgebühren und Anfälligkeit für Cyberbedrohungen. Dank schneller Transaktionen und geringerer Gebühren ist diese Plattform in der Lage, eine Reihe von Anwendungen im Finanz- und Gesundheitswesen und darüber hinaus zu unterstützen. ?Unser Layer-One-Netzwerk definiert die Blockchain neu, indem es Sicherheit, Skalierbarkeit und die Befähigung der Nutzer in den Vordergrund stellt", so Sidharth Bhinder, CTO von Anryton Technologies. ?Mit quantenresistenter Verschlüsselung und fortschrittlicher Datenüberprüfung begegnen wir modernen digitalen Bedrohungen, vom Quantencomputing bis zum KI-gesteuerten Betrug. Die Verfügbarkeit von MOL auf XT.com vergrößert unsere Reichweite und macht sichere dezentralisierte Finanzen für ein globales Publikum zugänglich. Dieser Start ist nicht nur technologisch, sondern auch ein Schritt in Richtung einer sichereren, transparenteren und dezentralisierten Zukunft." Dr. Anmol Kapoor, Gründer von Anryton Technologies, erläuterte die Mission von Anryton: ?Vor einigen Jahren stießen wir bei den Gemeinschaften der amerikanischen Ureinwohner auf erhebliche Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes für genetische Daten, da bestimmte Unternehmen genetische Informationen missbraucht hatten. Das hat uns dazu inspiriert, die Blockchain als Lösung für Datenschutz, Identitätsmanagement und Privatsphäre zu erforschen, was zu den Innovationen führte, die wir heute vorstellen." Wir stellen vor: MOL Utility Coin und Blockchain-Innovationen Der MOL-Coin (https://anryton.com/nft), der in mehreren südasiatischen Sprachen die Bedeutung ?Mittel des Wertes" hat, führt ein neues Paradigma in der dezentralen Finanz- und Datenkontrolle ein. MOL steht im Einklang mit der Mission von Anryton, kulturell angepasste, integrative Lösungen in einer sicheren digitalen Währung anzubieten. ?Unser Ziel war es, eine Lösung zu schaffen, die die Sammlung und Nutzung verschiedener genetischer Daten zum Nutzen der Menschheit ermöglicht und gleichzeitig die Rechte des Einzelnen schützt", erklärt Dr. Kapoor. ?Wir haben verschiedene Blockchain-Optionen untersucht, bevor wir unsere eigene Blockchain entwickelt haben. Innovationen wie unsere DNA NFT-basierte Digital Data Storage Wallet ermöglichen es den Nutzern, ihre WGS-Daten in einer dezentralen, benutzerdefinierten Umgebung zu sichern und zu verwalten." Mit der Verfügbarkeit von MOL auf XT.com (https://www.xt.com/en) macht Anryton diese sichere Lösung einem weltweiten Publikum zugänglich und unterstreicht, dass das Eigentum an den Daten den Personen gehören muss, die sie betreffen. Bekämpfung von Quanten- und KI-gesteuerten Cyberbedrohungen Das Layer-One-Netzwerk von Anryton beinhaltet quantenresistente Verschlüsselung (https://anryton.com/quantumconsulation), um Daten vor zukünftigen Fortschritten im Bereich Quantencomputing und KI zu schützen. ?Als wir uns die möglichen Risiken ansahen, wurde uns klar, dass wir über die bestehenden Lösungen hinausgehen mussten", so Dr. Kapoor. ?Unser Ziel war es, ein System zu schaffen, das nicht nur Daten schützt, sondern auch der Sicherheit im Identitätsmanagement Priorität einräumt - vor allem im Gesundheitswesen. Mit der Technologie von Anryton haben die Nutzer heute Zugang zu einem robusten und anpassungsfähigen System, das darauf ausgelegt ist, KI-gesteuerten Betrug und Quantenbedrohungen zu widerstehen." HIPAA-Compliance ist ein Eckpfeiler der Lösungen von Anryton für das Gesundheitswesen. ?Die Patienten haben ein Anrecht auf Datenschutz und Sicherheit vor Datenschutzverletzungen und Identitätsbetrug", so Dr. Kapoor. ?Unser HIPAA-konformes Netzwerk bietet vertrauenswürdige regulatorische Standards, die die Sicherheit der Patienten in den Mittelpunkt stellen und es dem Einzelnen ermöglichen, die Kontrolle über seine digitalen Identitäten zu behalten." ?Der MOL Utility Coin steht für unser Engagement, die sichere Verwaltung von Vermögenswerten und Identitäten weltweit zu ermöglichen", fügte Bhinder hinzu. ?Mit MOL und unserem Blockchain-Netzwerk können die Nutzer darauf vertrauen, dass ihre Daten, ihre Identität und ihre digitalen Vermögenswerte unter ihrer Kontrolle sind." Eine Vision für die Gesundheitsversorgung unter der Kontrolle von Patienten Das Blockchain-Ökosystem von Anryton in Verbindung mit MOL zielt darauf ab, die Verwaltung von Gesundheitsdaten zu revolutionieren und Patienten die Kontrolle über ihre Informationen zu geben. ?Die Vision ist einfach und doch transformativ: Gesundheitsdaten gehören den Patienten. Sie sollten Zugang dazu haben, und wenn sie Geld einbringen, sollten sie davon profitieren", so Dr. Kapoor. ?Anryton gibt Patienten die Möglichkeit, die Gesundheitswissenschaften zum Wohle der Allgemeinheit voranzutreiben." Die Blockchain-Infrastruktur von Anryton umfasst bahnbrechende Anwendungen wie BioChain und weitere innovative Lösungen sind in Planung. Diese Tools sind darauf ausgelegt, Daten zu schützen, einen sicheren Austausch zu ermöglichen und den Patienten mehr Möglichkeiten zu geben als je zuvor. Fokus auf Fortschritt und eine patientenzentrierte Zukunft Anrytons Einführung von MOL auf XT.com, die in der Diwali-Woche erfolgt, symbolisiert eine neue Ära der Gesundheitsversorgung in Patientenhand und sicherer digitaler Ökosysteme. ?Dies ist erst der Anfang", so Dr. Kapoor. ?Herzlichen Glückwunsch an unser Team. Wir werden weiterhin den Status quo in Frage stellen und neue Möglichkeiten für die Menschheit erschließen." Die Einführung des Layer-One-Netzwerks und des MOL Utility Coins auf XT.com unterstreicht das Engagement von Anryton, die Blockchain mit Fokus auf Sicherheit, Zugänglichkeit und Datenschutz voranzutreiben. Diese Einführung ist nur der Anfang, denn das Unternehmen wird weiterhin die Grenzen dessen, was dezentrale Technologie leisten kann, erweitern. ?Für uns sollte die Technologie den Menschen dienen und nicht gegen sie arbeiten", schloss Bhinder. ?Indem wir mit MOL und unserem Layer-One-Netzwerk eine sichere Plattform bereitstellen, ebnen wir den Weg für eine Zukunft, in der Daten geschützt sind, die Privatsphäre Vorrang hat und die Nutzer die Kontrolle über ihr digitales Leben haben." Anryton ist in der Lage, in Bereichen, die auf sichere und transparente digitale Transaktionen angewiesen sind, einen nachhaltigen Einfluss auszuüben. Weitere Informationen über das Anryton-Blockchain-Netzwerk und den MOL Utility Coin finden Sie unter www.anryton.com (http://www.anryton.com/). Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1afc2039-103f-498e-8a16- a7e9921d9273/de info@anryton.com (mailto:info@anryton.com) (mailto:info@anryton.com)403-250-2221 °