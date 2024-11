Tagesausblick für 06.11.: Zurückhaltung am US-Wahltag

Die Anleger halten sich heute, am Tag der US-Präsidentschaftswahl, vermehrt zurück. Der deutsche Leitindex, DAX®, steht leicht im Plus. Die Wall Street eröffnete heute fester. Anleger setzen offenbar mehr auf einen Präsidentschaftssieg Trumps, dessen Aktien zu Beginn stärker zulegen konnte. Bis ein klarer Sieger fest steht, kann es allerdings noch mehrere Tage dauern.

Die Kurse deutscher Anleihen haben heute etwas nachgegeben. Grund dafür waren positiv aufgenommene Konjunkturdaten aus China. Der Goldpreis stagniert weiterhin rund um die 2.730 USD, wobei er sich den 2.740 USD annähert. Die Notierung für eine Feinunze Silber liegt bei 32,70 USD. Damit stieg der Preis des Edelmetalls um fast einen Prozent an. Und der Platinpreis sprang sogar um 1,5 Prozent nach oben. Am Ölmarkt zogen die Preise erneut an. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil stieg heute ebenfalls an und erreichte die Marke von 75,69 USD.

Unternehmen im Fokus

DHL Group veröffentlichte am heutigen Morgen seine Quartalszahlen. Der Umsatz konnte ansteigen, gleichzeitig gab der Gewinn aber nach. Das DAX®-Papier gab mehr als 5 Prozent nach. Die Aktie von Evotec schraubte sich über die Marke von EUR 8. Damit notiert die Aktie rund 5 Prozent höher gegenüber dem Vortag. Auch für Ferrari ging es heute abwärts. Die Aktie des italienischen Sportwageherstellers gab stark nach. Grund waren schlechte China-Export Zahlen. Das Unternehmen rechnet jedoch immer noch damit, seine Jahresziele zu erreichen. Übernahmespekulationen konten den Kurs von Salzgitter in die Höhe treiben. Mit einem Anstieg von knapp 35 Prozent notiert das Papier ein neues Höchstniveau seit Juli. Der britische Pharmakonzern AstraZeneca wird von chinesischen Vorwürfen belastet, in einen Versicherungsbetrug verwickelt zu sein. Der Titel fiel in der Spitze um mehr als 7 Prozent.

Morgen werden unter anderem UniCredit, Commerzbank, BMW, Qualcomm, Toyota, Siemens Healthineers, Honda Motor, Vonovia, Nio ADR, PUMA, Novo Nordisk, ARM Holdings, Gilead Sciences und American Electric Power finale Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine:

EuroZone- EZB-Präsidentin Lagarde spricht

EuroZone- S&P Global PMI Gesamtindex

EuroZone- Erzeugerpreisindex (Monat & Jahr)

Deutschland- Werkaufträge s.a. (Monat)

Deutschland- Werksaufträge n.s.a. (Jahr)

Deutschland- S&P Global/BME PMI Gesamtindex

Deutschland- S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen

Deutschland- Bundesbank-Präsident Nagel spricht

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.315/19.463/19.667 Punkte Unterstützungsmarken: 18.760/18.933/19.106 Punkte Der DAX® konnte heute zum Ende des Handelstages seine Gewinne noch ein wenig ausbauen. Das technische Bild bleibt jedoch unverändert. Auf der Oberseite findet der Leitindex bei 19.315 Punkten eine Widerstandsmarke. Kaufimpulse zeigen sich frühestens oberhalb dieser Marke. Bei 19.106 Punkten liegt eine Unterstützungsmarke. Kippt der Index unter diese Marke droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 18.933 Punkte. Der kurzfrisitge MACD-Indikator signalisiert ein minimales Verkaufsignal und eine leicht nachlassende Intensität des Abwärtstrends.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 10.09.2024 –05.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 04.11.2019 –05.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 103,91* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 102,54** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 108,91*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.11.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 7,29* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 5,56 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 7,08* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,31* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.11.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.