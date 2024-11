ANALYSE-FLASH: RBC belässt Teamviewer auf 'Outperform' - Ziel 18 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Outperform" belassen. Die in Rechnung gestellten Umsätze (Billings) hätten die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa am Mittwochmorgen. Sie verwies zugleich auf eine weiterhin starke Dynamik im Enterprise-Geschäft. Zudem entsprächen die Aussagen des Software-Herstellers zum Gesamtjahr den Erwartungen./ck/ag

