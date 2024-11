EQS-News: Fünfzehnte Übernahme im Jahr 2024: Mutares hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Natura sp. z o.o. von Pelion S.A. unterzeichnet

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Fünfzehnte Übernahme im Jahr 2024: Mutares hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Natura sp. z o.o. von Pelion S.A. unterzeichnet



Neue Plattform-Investition zur Stärkung des Segments Retail & Food

Einer der führenden Einzelhändler für Beauty-Produkte in Polen

Ca. EUR 100 Mio. Umsatz im Geschäftsjahr 2023

München, 6. November 2024 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Natura sp. z o.o. von der Pelion S.A. unterzeichnet. Das Unternehmen wird das Segment Retail & Food der Mutares als neue Plattform-Investition stärken. Der Abschluss der Transaktion wird für das 4. Quartal 2024 erwartet.

Natura sp. z o.o. („Natura“ oder „das Unternehmen“) ist einer der führenden polnischen Einzelhändler für Beauty-Produkte und betreibt landesweit 217 Geschäfte sowie einen Online-Shop unter der Marke „Natura“. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens umfasst eine Vielzahl von Artikeln in Kategorien wie Hygiene, Parfüm, Make-up, Gesicht & Körper und Haarpflege, die sowohl bekannte internationale Marken als auch die hochwertigen Eigenmarken von Natura umfassen. Mit mehr als 800 Mitarbeitenden erwirtschaftete Natura im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund EUR 100 Mio. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Łódź, Polen, und betreibt außerdem ein Zentrallager in der Woiwodschaft Masowien.

„Diese Transaktion ist eine Chance für Natura, sich dynamisch zu entwickeln, das Angebot an die sich verändernden Bedürfnisse der Verbraucher anzupassen und seine Position auf dem wettbewerbsintensiven, aber vielversprechenden Kosmetik- und Drogeriemarkt in Polen zu stärken. Der neue Eigentümer wird das Potenzial von Natura und die Wachstumschancen des Unternehmens stärken. Als Pelion werden wir uns auf das weitere Wachstum des Pharmamarktes in Polen und Europa und auf die Bereitstellung innovativer Produkte und Dienstleistungen konzentrieren, um die Gesundheit von Millionen von Patienten umfassend zu schützen“, sagt Jacek Szwajcowski, CEO von Pelion S.A.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Mit der Übernahme von Natura nehmen wir eine traditionsreiche Marke in unser Portfolio auf und stärken unser Segment Retail & Food mit dem Eintritt in den polnischen Einzelhandelsmarkt weiter. Das Unternehmen ist ein etablierter Akteur in der stetig wachsenden Beauty-Branche und verfügt über ein erhebliches Wachstumspotenzial in seinen Produktkategorien, um die steigende Nachfrage zu befriedigen, die durch die Stärke der polnischen Verbraucher angetrieben wird. Wir bei Mutares freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Managementteam und den Mitarbeitern, um das Unternehmen an die sich verändernden Verbraucherpräferenzen anzupassen, es auf die nächste Wachstumsphase vorzubereiten und eine solide Grundlage für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens zu schaffen.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Auf dieser Basis wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio., für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX an.

