Scholz mahnt nach Trump-Wahl Schulterschluss Europas an

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz mahnt nach dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl einen Schulterschluss Europas an, sichert der neuen Regierung in Washington zugleich aber eine enge Partnerschaft zu.

"Die Europäische Union muss eng zusammenstehen und geschlossen handeln", sagte Scholz am Mittwoch in einer Erklärung im Kanzleramt in Berlin. "Als deutscher Bundeskanzler wirke ich darauf hin." Zugleich versicherte Scholz: "Deutschland bleibt ein verlässlicher transatlantischer Partner." Fragen von Journalisten waren nach der Erklärung des Kanzlers nicht zugelassen.

Er habe sich bereits am Vormittag mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron darüber ausgetauscht, welchen Kurs die EU jetzt einschlagen müsse, sagte Scholz. Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen dann schon am Donnerstag in Budapest zu Beratungen zusammen. "Wir werden uns dort eng abstimmen, und das auch in den kommenden Wochen fortsetzen", betonte der Kanzler. Europa habe bereits mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit, für die Unterstützung der Ukraine sowie in Wirtschafts- und Energiefragen übernommen. "Das alles sind und bleiben Themen, in denen wir als Europäer gemeinsame Interessen mit den USA haben. Darauf werden wir aufbauen", sagte Scholz.

Mit Blick auf einen möglichen protektionistischen Handelskurs Trumps sagte Scholz: "Von der transatlantischen Partnerschaft profitieren beide Seiten. Die EU und die USA sind zwei ähnlich große Wirtschaftsräume, verbunden durch die engsten wirtschaftlichen Beziehungen weltweit." Der Kanzler betonte: "We are better off together." (Zusammen sind wir besser dran.) Im übrigen wünsche er sich auch in Deutschland ein stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl. Der Wahlkampf in den USA habe gezeigt, wie gespalten das Land sei. "Ich wünsche mir, dass wir in Deutschland zusammen bleiben", sagte Scholz. "Uns eint mehr als uns trennt."

(Bericht von Alexander Ratz; Redigiert von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)