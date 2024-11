Trumps "America First" schickt US-Börsen auf Höhenflug

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Euphorisiert vom Wahlsieg Donald Trumps sind die US-Börsen am Mittwoch auf Höhenflug gegangen. Börsianer setzten darauf, dass die heimischen Unternehmen von Trumps Steuer- und Regulierungspolitik und seinem Credo "America First" stark profitieren werden.

Alle drei großen US-Indizes sprangen auf Rekordhochs: der Dow-Jones-Index schoss um 3,2 Prozent nach oben auf bis zu 43.570 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte 2,1 Prozent auf 5905 Zähler zu, der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 2,3 Prozent auf 18.861 Punkte.

Der Republikaner setzte sich bei der US-Präsidentschaftswahl ungeachtet zahlreicher politischer Skandale und einer Verurteilung als Straftäter überraschend deutlich gegen seine demokratische Kontrahentin Kamala Harris durch. Trumps Partei konnte auch bei der parallel ausgetragenen Kongresswahl den Demokraten die Mehrheit im Senat abjagen. "Es herrscht Erleichterung über das schnelle und unangefochtene Wahlergebnis, zugleich wird Trumps Sieg aufgrund seiner Versprechen, Steuern zu senken und Regulierungen abzubauen, als großer Vorteil für die US-Unternehmen angesehen", sagte David Morrison, leitender Marktanalyst bei Trade Nation.

US-Chipwerte waren heiß begehrt. Aktien von Nvidia, Micron und Broadcom kletterten um je rund drei Prozent. "In Anbetracht von Trumps Mantra 'America First' ist zu erwarten, dass er der Unterstützung heimischer Technologie, insbesondere der Herstellung von begehrten Halbleitern, Vorrang einräumen wird", sagte Susannah Streeter, Finanzexpertin bei Hargreaves Lansdown. Das Nachsehen hätten chinesische und taiwanesische Firmen, die sich sehr wahrscheinlich auf Zölle einstellen müssen. In den USA notierte Aktien chinesischer Firmen mussten entsprechend Federn lassen.

Aktien des Elektroautobauers Tesla gewannen hingegen 13 Prozent. Tesla-Chef und Großaktionär Elon Musk hatte Trump in seinem Wahlkampf unterstützt und wurde in dessen Siegesrede lobend erwähnt.

Angesichts der Rekordhatz des Bitcoin packten sich Anleger Krypto-Aktien wie Coinbase und Riot in die Depots. Die Cyber-Devise kletterte um bis zu neun Prozent auf einen Rekordwert von 75.389 Dollar. Investoren hoffen unter Trump auf eine kryptofreundliche Regierung.

