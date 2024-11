Ewige Rente mit Dividenden-ETF: Darauf kommt es an!

Der Aufbau eines passiven Einkommens, das unabhängig von konjunkturellen Schwankungen langfristig stabile finanzielle Sicherheit bietet, ist für viele Anleger attraktiv. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die so genannte „ewige Rente“ – ein Konzept, bei dem Anleger regelmäßige Erträge in Form von Dividenden erhalten, ohne dass das eingesetzte Kapital angetastet wird.

Allerdings bedarf es einer gut durchdachten Strategie, um eine optimale Balance zwischen Ertrag, Stabilität und langfristigem Wachstum zu erreichen. Und es ist viel Kapital nötig – bei 3.000 Euro Dividende pro Monat sind es fast eine Million Euro. Dieser Wert gilt für ertragsstarke Einzelaktien, bei ETFs ist er tendenziell sogar deutlich höher. Unter dem Strich könnte eine solche ETF-Strategie aber deutlich risikoärmer sein. Schauen wir einmal genauer hin.

Was es für eine ewige Rente mit Dividenden-ETFs braucht

Um das Ziel einer ewigen Rente mit Dividenden-ETFs zu erreichen, ist es entscheidend, eine gezielte Strategie zu verfolgen und die eigene finanzielle Situation realistisch einzuschätzen. Der erste Schritt besteht darin, eine klare Vorstellung davon zu entwickeln, wie hoch das passive Einkommen sein soll.

Die Höhe des Einkommens bestimmt nämlich, wie viel Kapital investiert werden muss und welche Dividendenrendite erforderlich ist. Hier ist es hilfreich, den gewünschten Jahresertrag zu berechnen und diesen dann durch eine realistische Dividendenrendite zu teilen, um den Kapitalbedarf zu ermitteln. Beispiel: Bei einer gewünschten jährlichen Dividende von 10.000 Euro und einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 4 % müssen etwa 250.000 Euro vorhanden sein.

Wichtige Kriterien bei der Auswahl

Dividendenrendite und -wachstum

Aber auch die Auswahl eines geeigneten Dividenden-ETFs spielt eine wichtige Rolle, da nicht alle ETFs die gleichen Kriterien hinsichtlich Rendite, Sicherheit und Wachstum erfüllen. Hier sollte man sich gezielt auf ETFs konzentrieren, die in Unternehmen investieren, die stabile Dividenden zahlen und langfristig ein verlässliches Wachstum aufweisen.

Prädestiniert dafür sind ETFs, die in Unternehmen mit einer langen Serie von Dividendenerhöhungen investieren. Die dahinter stehenden Unternehmen haben oft eine starke Marktstellung mit tiefem Burggraben und können auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Ausschüttungen bieten – Dividenden Aristokraten liegen hier weit vorn. Sie stehen nicht nur für steigende Dividenden, sondern auch für einen guten Vermögenszuwachs über die Jahre.

Ausschüttende oder thesaurierende Exchage Traded Funds?

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Frage, ob der Dividenden-ETF die Erträge ausschüttet oder thesauriert. Für das Ziel einer ewigen Rente sind ausschüttende ETFs von Vorteil, da sie die Erträge regelmäßig an die Anleger auszahlen und nicht reinvestieren. So können die Dividenden direkt als Einkommen genutzt werden, ohne dass das Kapital im ETF angegriffen wird.

Für Anleger, die ihr Kapital zunächst weiter aufbauen wollen, kann aber auch ein thesaurierender ETF sinnvoll sein, da er die Dividenden automatisch reinvestiert und so das Vermögen schneller wachsen lässt.

Kostenstruktur und Langfristig denken

Die Kostenstruktur von ETFs ist ein weiterer entscheidender Punkt. Hohe Kosten können die Dividendenrendite und damit den angestrebten Ertrag erheblich schmälern.

Eine besonders wichtige Kennzahl ist in diesem Zusammenhang das Total Expense Ratio, kurz TER. Es zeigt die Verwaltungskosten eines ETF auf und sollte möglichst niedrig sein. Schon ein Unterschied von nur 0,5 % pro Jahr kann über die Jahre große Unterschiede in der Endrendite ausmachen, da die Kosten die Rendite systematisch schmälern.

Gleiches gilt für den Handel mit ETFs. Daher ist es wichtig, langfristig an der eigenen Strategie festzuhalten und einen langen Atem zu haben. Ständiges Handeln verursacht nämlich Kosten, die die Rendite schmälern.

Aber nicht nur deshalb sollte man so wenig wie möglich handeln. Es geht vor allem auch um den Schutz vor Fehlentscheidungen. Der Markt wird Schwankungen und Krisen erleben – so viel ist heute schon sicher.

Wichtig ist, sich nicht von den kurzfristigen Rücksetzern beunruhigen zu lassen und das langfristige Ziel der passiven Einkommensgenerierung nicht aus den Augen zu verlieren. Ein regelmäßig überprüfter und angepasster Anlageplan, gepaart mit einer klaren Zieldefinition und Disziplin, sind die entscheidenden Bausteine auf dem Weg zur ewigen Rente.

Wer monatlich 500 Euro mit ETFs bespart, hat nach 30 Jahren bei 8 % Wertzuwachs über 745.000 Euro angehäuft. Das ist eine gute Basis für eine solide, ewige Rente mit Dividenden-ETFs.

Fazit: Mit Planung und Disziplin zur ewigen Rente

Eine ewige Rente mit Dividenden-ETFs kann ein zuverlässiges Instrument sein, um langfristig ein passives Einkommen zu erzielen. Die Auswahl solider ETFs mit stabiler Dividendenrendite, starkem Dividendenwachstum, breiter Diversifikation und niedrigen Kosten bildet die Basis.

Darüber hinaus ist Disziplin erforderlich, um langfristig Kapital aufzubauen. Mit ETFs wird man nicht über Nacht reich. Vor allem darf man sich aber nicht von kurzfristigen Schwankungen verunsichern lassen. Mit einer durchdachten Strategie lässt sich die ewige Rente mit Dividenden-ETFs leicht erreichen.

Der Artikel Ewige Rente mit Dividenden-ETF: Darauf kommt es an! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Aktienwelt360 2024